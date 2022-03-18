5 простых способов могут помочь понизить уровень сахара в крови

Благодаря некоторым изменениям в питании, образе жизни уровень сахара в крови может быть понижен с более высоких показателей.Ходьба после приема пищи. Ученые констатируют: движение и умеренные физические нагрузки позитивно влияют на содержание сахара в крови, даже если человек не теряет вес. В частности, простым способом избежать повышения сахара является ходьба, в том числе прогулки после еды.«Прогулка продолжительностью 15 минут сразу после приема пищи является эффективной для контроля сахара, аэробные упражнения позволяют снижать уровень гликированного гемоглобина HbA1c», - заявили исследователи.Употребление овса. Овсяная каша из цельных зерен обеспечивает организм бета-глюканом – этот вид клетчатки эффективно замедляет всасывание глюкозы в кишечнике и ее попадание в кровь.Сон. Недостаточный сон способствует резистентности к инсулину – данное состояние означает, что клетки организма утрачивают чувствительность к сахароснижающему гормону. Для адекватной реакции организма на инсулин спать ночью нужно не меньше 7 часов.Питье воды. Ряд исследований говорит, что вода – это идеальная жидкость для «вымывания» излишков сахара. Время от времени в течение дня нужно делать несколько глотков.Употребление темного шоколада. Настоящий темный или горький шоколад, в котором содержание какао доходит до 80% и выше, тоже может помочь понизить уровень сахара в крови – этому способствуют полифенольные, антиоксидантные вещества.