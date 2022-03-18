Нужна ли диета при желчнокаменной болезни

Вопреки распространенным представлениям, роль диеты при желчнокаменной болезни невелика, а иногда — парадоксальна.«Жесткие» виды диеты — это разные вариации на тему пятого стола — можно зачастую встретить в назначениях врачей по сей день. Ни в одном современном исследовании такие диеты не показали эффективности. Это не значит, что людям, у которых обнаружили камни в желчном пузыре, можно есть абсолютно все. Требуется разумная осторожность.Еще не так давно при выявлении желчнокаменной болезни почти всем предлагали операцию, да и сейчас нередко предлагают. Такой агрессивный подход не поддерживается обществами хирургов и гастроэнтерологов, а мнение этих обществ следует из сопоставления частоты осложнений операции и частоты осложнений при естественном течении. В большинстве случаев, если симптомов нет, ничего делать не надо. Риск операции выше, чем риск «носительства» камней. Однако и «немые» камни провоцировать не стоит.Провокация — это выдающиеся нарушение диеты. Не просто съел что-то лишнее, а съел сразу несколько продуктов, провоцирующих сокращение желчного пузыря. Это очень жирная пища, такая, как свиная шея или соленая семга в сочетании с плавленым сыром, сливочным маслом, приправленным желчегонными специями — луком, чесноком, хреном. Если такой обед запить холодным напитком или алкоголем риск приступа существенно возрастет.Подчеркну. Пациенту с желчнокаменной болезнью, у которого ничего не болит, жесткая диета не нужна, а такие экстремальные нагрузки на желудок не полезны никому. Но при желчнокаменной болезни такие эксперименты над собой могут привести к осложнениям, требующим хирургической помощи. Подобное воздействие может оказать и чрезмерная, необычная физическая нагрузка. Не стоит таскать рояли, если вы этим раньше не занимались, и, тем более, если у вас камни в желчном пузыре.Образование камней в желчном пузыре — процесс сложный, зависящий от десятков факторов, характер питания лишь один из них. Но полноценная разнообразная пища, не «диетическая!», снижает вероятность желчнокаменной болезни. Здоровое питание, как вариант, средиземноморская диета, содержит природные желчегонные компоненты — растительное масло в составе салатов, яйца, оливки, нежирное запеченное мясо. Этого достаточно, наряду с повседневной физической активностью, чтобы желчный пузырь регулярно опорожнялся и вероятность выпадения осадка и камнеобразования снижалась.А вот идея с «выведением» камней по своей сути глубоко порочна. Мы иногда видим смелых экспериментаторов, устраивающих себе разные виды тюбажей, изгоняющих камни. Хорошо, если изгнание не удалось, а если удалось, камень поднимается из пузыря, где он лежит безопасно, в желчный проток и перекрывает отток желчи от печени. Тут поможет только срочная госпитализация в хирургическое отделение.Если у человека бывают приступы «желчной колики» — обычно это схваткообразная боль в верхней части живота, больше справа, вскоре после еды, или камень стал слишком большим и появился риск нагноения желчного пузыря, в ряде других случаев, операция необходима.Многих пугают рассказы, что после удаления желчного пузыря, а альтернативы этому методу хирургического лечения у медицины нет, придется всю жизнь соблюдать диету. Все тот же пятый стол. Это не так. Диета, достаточно жесткая, нужна в течение месяца после операции, в течение полугода обычно происходит полная адаптация организма к жизни в новых условиях, диета постепенно расширяется до привычной. Дальше специальная диета не нужна — только все те же принципы здорового питания, которые подходят всем, независимо от желчнопузырного статуса.