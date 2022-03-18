Названы лучшие продукты для поддержания здоровья мозга

Эти продукты, названные гарвардскими учеными, эффективно стимулируют мозговую деятельность, улучшают настроение, обостряют память.Темный шоколад. Эксперты называют его одним из самых полезных продуктов из-за высокого содержания железа и антиоксидантов. Регулярное употребление темного шоколада напрямую связано с улучшением настроения – благодаря этому на 70% снижается риск симптомов депрессии.Специи. Они являются богатым источником антиоксидантов, которые предотвращают окислительный стресс и воспаление. Например, потребление куркумина (в специи куркуме) связано с более низким риском беспокойства и улучшением химического состава мозга. Шафран помогает при депрессивном расстройствеОрехи. Содержат полезные жиры, которые эффективно поддерживают активную работу мозга. Так, жирные кислоты омега-3, содержащиеся в грецких орехах, обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, улучшающими память и мышление. По словам ученых, ежедневная горсть орехов может стать ключом к хорошему стойкому здоровью мозга, защите от его возрастных заболеваний.Ферментированные продукты. Их потребление стимулирует рост хороших бактерий в кишечнике – органе, который особым образом связан с мозгом и влияет на его состояние. Благодаря ферментированным продуктам улучшается память, предотвращается снижение когнитивных функций.Зеленые листовые овощи. Данные продукты богаты фолиевой кислотой, железом, витамином B9 и клетчаткой – питательными веществами, которые замедляют возрастное ухудшение когнитивных способностей.