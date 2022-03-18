Чем опасен застой лимфы: наиболее частые симптомы

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Врач-косметолог Надежда Аброскина рассказала о том, к каким заболеваниям может привести застой лимфы и как вовремя распознать проблему.Эксперт отмечает, что многие из ее пациентов даже не догадываются о том, что причина целого ряда заболеваний кроется именно в загрязненной, перегруженной токсинами лимфе.«Лимфа играет в нашем организме очень важную роль. Она отвечает за вывод токсинов, а также за правильный обмен веществ. Соответственно, когда в работе лимфатической системы происходит сбой, страдает весь организм», — говорит специалист.Проявление каких симптомов может косвенно свидетельствовать о том, что лимфа засорилась? У женщин это могут быть интенсивные выделения. Не справляясь с нагрузкой, организм пытается сбросить чрезмерные объемы токсинов через слизистые оболочки.Еще один признак застоявшейся лимфы — чрезмерная потливость в лицевой части, а также на ладонях. В этом случае имеем дело, скорее всего, с проблемой в зоне подмышечных лимфоузлов. На них приходится огромная нагрузка. Сбой в механизме потоотделения чреват появлением воспалений на коже, высыпаний и неприятного запаха.Хронические заболевания носа и горла (ларингиты, тонзилиты, ангина, гаймориты) также являются признаком грязной лимфы. Возможно, даже в ней поселился болезнетворный грибок. ? ? ?Отечность конечностей и быстрый набор веса — еще один частый симптом застоявшейся лимфы. Если у вас несколько из перечисленных симптомов, скорее всего, ваша лимфатическая система уже не справляется с объемом отравляющих ее ядов и бьет тревогу.