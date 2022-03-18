Ученые объяснили, почему нахождение дома вызывает депрессию
Специалисты наблюдали за 164 пациентами с большим депрессивным расстройством. С помощью данных о геолокации, они выяснили, сколько времени пациенты проводили дома.
Оказалось, реже покидали дом люди более старшего возраста и с более выраженными симптомами. В будни связь между симптомами была сильнее, чем в выходные.
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