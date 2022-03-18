Мужчины действительно являются диванными экспертами

Представители сильного пола искренне убеждены в том, что они могут легко управлять самолётом, посмотрев какое-нибудь видео на YouTube. А вот женщины такой самонадеянностью не страдают, как выяснили учёные из Университета Уаикато в Новой Зеландии.Существует понятие диванного эксперта или человека, который никогда не занимался каким-либо сложным делом, но убеждён в том, что он справится с этой задачей без всяких проблем. Эти эксперты обожают давать советы профессионалам в своей области. И вот теперь новозеландские учёные выяснили, что даже в вопросе диванных экспертов существуют значительные гендерные различия. Мужчины гораздо чаще проявляют эту склонность характера, чем женщины. К примеру, сильный пол убеждён, что сможет управлять самолётом, если посмотрит какое-нибудь обучающее видео в интернете.582 добровольца обоего пола разделили по группам, в которых половине показывали трехминутное видео, а второй половине – 44-секундный клип с участием пилота, совершающего внезапный спуск. При этом клип сделали намеренно бесполезным, поскольку его зрители не могли увидеть никакие элементы управления самолетом. Это видео не давало дополнительного понимания о том, как овладеть этой сложной техникой.Но когда зрителей попросили высказаться, смогут ли они повторить показанные маневры, то мужчины оценили свою уверенность в способности посадить самолет на 12,2 балла выше, чем женщины. Всего эта уверенность оценивалась по 100-бальной шкале. Авторы исследования убеждены, что сильный пол демонстрирует большую самоуверенность в собственных способностях, особенно в том, что касается управления высокотехнологичными устройствами или спортивных соревнований. А вот женщины такой самоуверенности не проявляют.