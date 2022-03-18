В России нашли способ лечения бессонницы

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Ученые Сеченовского университета разработали новый метод лечения бессонницы. Он состоит из занятий, направленных на формирование навыка здорового сна.«Ученые Сеченовского университета разработали новый метод когнитивно-поведенческой терапии инсомнии. Он состоит из 6-8 еженедельных занятий, направленных на формирование у пациентов навыка здорового сна. При этом бессознательные опасения не уснуть —"дисфункциональные убеждения" — исчезают», — рассказали в пресс-службе.Лечение ведется через мобильное приложение. Пользователь вносит данные о своем сне до лечения и во время терапии, и получает рекомендации по изменению режима сна и поведения во время бодрствования. А лечащий врач корректирует процесс.«Дистанционный формат когнитивно-поведенческой терапии инсомнии незначительно уступает в эффективности очному варианту, являясь при этом более доступным и низкозатратным методом лечения хронической формы этого расстройства», — пояснил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.Уже в конце года врачи смогут предоставить доступ к приложению пациентам.