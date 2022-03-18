Росздравнадзор объяснил, почему из аптек пропал L-тироксин

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств в стране.Руководитель ведомства Алла Самойлова после совещания с дистрибьюторами и производителями фармпрепаратов, сообщила, что сегодня в России не наблюдается проблем с поставками и производством лекарственных препаратов. При этом она подчеркнула, что, действительно, некоторые лекарства пропали из аптек. Но в то же время эти препараты в достаточном количестве есть у дистрибьюторов и производителей и в ближайшее время они поступят в аптечные сети.Также чиновница объяснила повышенный спрос на лекарства для терапии болезней щитовидной железы, в частности на L-тироксин. Оказалось, что пациенты, принимающие этот препарат, решили запастись им впрок — в марте продажи L-тироксина выросли в 10 раз. Алла Самойлова подчеркнула, что проблем с запасами данного лекарства нет, и в ближайшее время оно появится в аптеках в полном объеме.Ранее в Министерстве промышленности и торговли сообщили, что лекарств из перечня необходимых и жизненно важных (ЖНВЛП) и сырья для их производства хватит на срок до года, а запас международных непатентованных наименований превышает 25% от продаж за прошлый год.