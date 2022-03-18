Предупреждение о раке: «провоспалительный» рацион повышает риск почти на 50%

Рак может поразить любого человека в любой момент, но есть определенные привычки, которые увеличивают риск развития потенциально смертельной болезни, констатируют ученые.Согласно исследование, опубликованному в журнале JAMA Oncology, приверженность «провоспалительному» рациону может повышать риск развития рака кишечника почти на 50% процентов. Ученые констатируют, что«определенные продукты питания могут вызывать воспаление в организме, которое увеличивает риск развития рака кишечника».Исследователи в течение 26 лет следили за рационом более 121 000 человек (46 800 из них были мужчины). Ученые пришли к заключению, что люди, чей рацион питания был «наиболее провоспалительным», имели на 44% больший риск развития рака кишечника по сравнению с теми, чье питание отличалось низким уровнем продуктов, вызывающих воспаление.Также «провосталительный» рацион специалисты связывают с другими видами рака. Журнал Current Developments in Nutrition опубликовал данные исследования, которые говорят, что он может влиять на подверженность раку молочной железы у женщин. Особенно уязвимы в этом плане женщины в пременопаузе.Что считается провоспалительным?По словам ученых, продукты с более высоким провоспалительным потенциалом – это красное мясо, переработанное мясо и мясные субпродукты, а также рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, белый рис и многие десерты; и подслащенные напитки.В свою очередь, продукты с противовоспалительным действием – это зеленые листовые овощи, капуста, темно-желтые и оранжевые овощи, цельнозерновые продукты, ягоды, овсянка; фрукты, чай, кофе. Все они содержат определенные противовоспалительные соединения, такие как каротиноиды, флавоноиды, витамины и клетчатку.