Осторожно, тромбофлебит! Как распознать это заболевание

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Тромбофлебит нижних конечностей – это самое распространенное сосудистое заболевание, связанное с воспалением стенок вен и последующим образованием тромба. Если вовремя не выявить и не лечить патологию, она может привести к фатальным последствиям — отрыву тромба и тромбоэмболии легочной артерии. Разбираемся, как этого избежать.Существует две основные формы тромбофлебита: поверхностный, на который приходится до 70% случаев, и внутренний. Поверхностная форма характеризуется воспалением на участках большой или малой подкожных вен, иногда во внешней яремной вене. Это заболевание не считается опасным для жизни, поскольку , так как вероятность отрыва тромба и попадания его в кровоток довольно мала. Как правило, сгусток крови рассасывается и воспаление проходит за несколько недель.Другое дело — внутренний тромбофлебит нижних конечностей. Глубокие вены, в отличие от поверхностных, окружены мышцами, и их постоянное сокращение при ходьбе может спровоцировать отрыв кровяного сгустка.Из-за чего развивается тромбофлебит?Тромбофлебит крайне редко развивается «на ровном месте», обычно заболевание связано с другими болезнями вен. В основе механизма лежит нарушение процесса оттока лимфы и проблемы с кровообращением в сосудах нижних конечностей. К ключевым факторам риска относятся:Избыточный вес или ожирение;Варикозная болезнь;Нарушение свертываемости крови;Возраст старше 60 лет;Перенесенное хирургическое вмешательство;Длительное время без движения, например, из-за постельного режима во время болезни или долгой поездки;Прием комбинированных оральных контрацептивов или заместительная гормональная терапия;Противозачаточные таблетки или заместительная гормональная терапия;Сердечно-сосудистые, онкологические и аутоиммунные заболевания;Беременность;Наличие центрального венозного катетера, например, в большой вене в груди.Какие симптомы у этого заболевания?Тромбофлебит нижних конечностей чаще всего можно без труда определить самостоятельно, особенно поверхностный. Первый признак — это сильная боль по ходу вены. Воспаленный участок на ноге легко прощупывается под кожей, на нем видны узлы и уплотнение.Также поверхностный тромбофлебит сопровождается другими симптомами:Покраснение и отек пораженного участка, при этом нога не отекает;Кожа над воспаленной веной становится горячей, может быть покраснение;Общее недомогание и слабость.Опасность внутреннего тромбофлебита в том, что венозная недостаточность часто дает о себе знать уже на довольно тяжелой стадии, когда увеличивается риск опасных осложнений. В этом случае появляются следующие признаки:отечность одной из конечностей;локализованное покраснение кожи на ноге;тянущая боль в икроножной мышце;общий дискомфорт в ноге, жжение и тяжесть, ограничение подвижности.Что делать?Если вы обнаружили у себя все вышеперечисленные симптомы, обратитесь как можно скорее к врачу-флебологу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением: помните, что все «народные» рецепты не имеют доказанной эффективности и в лучшем случае просто не помогут.Специалист назначит вам обследование: допплеровское сканирование с введением контрастного вещества, которое позволяет оценить кровоток в вене и выявить пораженный участок, анализ крови на D-диммер для оценки процессов свертывания крови. Также в таких случаях пациенту необходимо сдать общий анализ крови.Лечение поверхностного тромбофлебита чаще всего ограничивается нестероидными противовоспалительными препаратами для снятия воспаления (ибупрофен) и ношением специальных компрессионных чулков, которые устраняют острую боль и способствуют ускорению циркуляции крови. Кроме того, пациенту рекомендуется побольше двигаться.Если врач диагностирует внутренний тромбофлебит, потребуется курс лечения антикоагулянтами для разжижения крови и тромболитиков, которые «разрушают» сгустки крови.Но если консервативное лечение не помогает или в случаях, когда тромб частично отделяется и может оторваться, вызывая тромбоэмболию легочной артерии, необходима экстренная хирургическая операция.