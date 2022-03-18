Осторожно, тромбофлебит! Как распознать это заболевание
Существует две основные формы тромбофлебита: поверхностный, на который приходится до 70% случаев, и внутренний. Поверхностная форма характеризуется воспалением на участках большой или малой подкожных вен, иногда во внешней яремной вене. Это заболевание не считается опасным для жизни, поскольку , так как вероятность отрыва тромба и попадания его в кровоток довольно мала. Как правило, сгусток крови рассасывается и воспаление проходит за несколько недель.
Другое дело — внутренний тромбофлебит нижних конечностей. Глубокие вены, в отличие от поверхностных, окружены мышцами, и их постоянное сокращение при ходьбе может спровоцировать отрыв кровяного сгустка.
Из-за чего развивается тромбофлебит?
Тромбофлебит крайне редко развивается «на ровном месте», обычно заболевание связано с другими болезнями вен. В основе механизма лежит нарушение процесса оттока лимфы и проблемы с кровообращением в сосудах нижних конечностей. К ключевым факторам риска относятся:
Избыточный вес или ожирение;
Варикозная болезнь;
Нарушение свертываемости крови;
Возраст старше 60 лет;
Перенесенное хирургическое вмешательство;
Длительное время без движения, например, из-за постельного режима во время болезни или долгой поездки;
Прием комбинированных оральных контрацептивов или заместительная гормональная терапия;
Противозачаточные таблетки или заместительная гормональная терапия;
Сердечно-сосудистые, онкологические и аутоиммунные заболевания;
Беременность;
Наличие центрального венозного катетера, например, в большой вене в груди.
Какие симптомы у этого заболевания?
Тромбофлебит нижних конечностей чаще всего можно без труда определить самостоятельно, особенно поверхностный. Первый признак — это сильная боль по ходу вены. Воспаленный участок на ноге легко прощупывается под кожей, на нем видны узлы и уплотнение.
Также поверхностный тромбофлебит сопровождается другими симптомами:
Покраснение и отек пораженного участка, при этом нога не отекает;
Кожа над воспаленной веной становится горячей, может быть покраснение;
Общее недомогание и слабость.
Опасность внутреннего тромбофлебита в том, что венозная недостаточность часто дает о себе знать уже на довольно тяжелой стадии, когда увеличивается риск опасных осложнений. В этом случае появляются следующие признаки:
отечность одной из конечностей;
локализованное покраснение кожи на ноге;
тянущая боль в икроножной мышце;
общий дискомфорт в ноге, жжение и тяжесть, ограничение подвижности.
Что делать?
Если вы обнаружили у себя все вышеперечисленные симптомы, обратитесь как можно скорее к врачу-флебологу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением: помните, что все «народные» рецепты не имеют доказанной эффективности и в лучшем случае просто не помогут.
Специалист назначит вам обследование: допплеровское сканирование с введением контрастного вещества, которое позволяет оценить кровоток в вене и выявить пораженный участок, анализ крови на D-диммер для оценки процессов свертывания крови. Также в таких случаях пациенту необходимо сдать общий анализ крови.
Лечение поверхностного тромбофлебита чаще всего ограничивается нестероидными противовоспалительными препаратами для снятия воспаления (ибупрофен) и ношением специальных компрессионных чулков, которые устраняют острую боль и способствуют ускорению циркуляции крови. Кроме того, пациенту рекомендуется побольше двигаться.
Если врач диагностирует внутренний тромбофлебит, потребуется курс лечения антикоагулянтами для разжижения крови и тромболитиков, которые «разрушают» сгустки крови.
Но если консервативное лечение не помогает или в случаях, когда тромб частично отделяется и может оторваться, вызывая тромбоэмболию легочной артерии, необходима экстренная хирургическая операция.
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