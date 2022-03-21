Рутинные дела назвали полезными для здоровья

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Любые рутинные дела, не всегда входящие в обычную схему режима дня, благотворно сказываются на здоровье человека.Как рассказал канадский медик Меган Эджлоу, слова которого передает «Ридус», небольшая зарядка, уборка, готовка, даже вынос мусорного ведра зарядят организм физически и эмоционально.Во время таких упражнений улучшаются когнитивные способности, организм получает адекватную порцию физической нагрузки, а также успокаивается нервная система, снижается тревожность и уходят прочь грустные мысли.«У рутинных дел есть сила, способная помочь нам управлять здоровьем, работой, домом и социальной жизнью»,- утверждает специалист.