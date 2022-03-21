Рутинные дела назвали полезными для здоровья
Как рассказал канадский медик Меган Эджлоу, слова которого передает «Ридус», небольшая зарядка, уборка, готовка, даже вынос мусорного ведра зарядят организм физически и эмоционально.
Во время таких упражнений улучшаются когнитивные способности, организм получает адекватную порцию физической нагрузки, а также успокаивается нервная система, снижается тревожность и уходят прочь грустные мысли.
«У рутинных дел есть сила, способная помочь нам управлять здоровьем, работой, домом и социальной жизнью»,- утверждает специалист.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий