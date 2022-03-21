Врач-диетолог рассказала, можно ли вылечить сахарный диабет

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От сахарного диабета в мире страдает 537 млн. человек. Можно ли полностью избавиться от этого заболевания, рассказала диетолог Алиса Олефиренко.Сахарный диабет является следствием нарушения обменных процессов. Различают сахарный диабет двух типов: первичный (аутоиммунный) и вторичный (приобретенный). И если первый считается условно врожденным, то второй тип во многом зависит от нашего образа жизни.Диабет может развиваться годами, и человек не обращает на первичные симптомы внимания. А иногда этих внешних симптомов может и не быть. Именно поэтому так важно регулярно сдавать анализы и проходить профилактические обследования.«Гликированный гемоглобин — важнейший показатель углеводного обмена, который показывает средний уровень сахара в крови за последние три месяца. Оптимальный показатель 5,1%. 5,7% считается преддиабетом, 6,5% и выше говорит о наличии диабета», — поясняет специалист.Как предупредить развитие сахарного диабета? В первую очередь, наладить питание: сократить потребление простых углеводов, по возможности исключить сладкое. Конфетам и десертам есть отличная альтернатива — фрукты и ягоды. Желательно, чтобы их гликемический индекс был ниже 50. Употребляйте больше клетчатки (в первую очередь это свежие овощи) и белков.Немаловажное значение имеет и активность вашего образа жизни. Если на полноценный спорт сил и времени не хватает, как минимум, выхаживайте 10 тысяч шагов в день.Полностью вылечить сахарный диабет невозможно, говорит доктор, но приостановить его развитие и вывести в ремиссию — в наших силах. Для этого нужен комплексный подход: смена образа жизни и питания, коррекция дефицитов под контролем специалиста, противовоспалительная диета.Уберите из рациона весь пищевой мусор и скажите нет перекусам: строгое двух-трехразовое питание. Если нет проблем с желчным, оптимальным решением станет интервальное голодание.