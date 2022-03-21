Назван легкий способ избавиться от жира на животе

Диетологи перечислили пять продуктов, от которых следует отказаться, чтобы без особых сложностей распрощаться с опасным висцеральным жиром.Висцеральный жир откладывается не под кожей, а вокруг органов брюшной полости. Она часто становится причиной заболевания сердца и сосудов, а также повышения давления и сахарного диабета.Основными виновниками опасных отложений, по мнению экспертов, являются макароны, рис, выпечка, хлеб и картофель.Исследования подтвердили, что избавиться от висцерального жира лучше всего помогают низкоуглеводные диеты.Эксперимент, который проводился в течение восьми недель, показал, что участники, употребляющие маленькое количество углеводов, потеряли на 10 процентов больше висцерального жира, чем те, кто сидел на обычных низкокалорийных диетах.При этом эксперты советуют не отказываться полностью от «опасных» продуктов. Их лучше заменить на более полезные, например, как цельнозерновой хлеб и запеченная картошка вместо жареной.