Врач Чернышова: кофе может вызывать истощение сердца и другие проблемы

По словам терапевта Надежды Чернышовой, людям, которые ежедневно пьют кофе, нужно остерегаться возможных рисков для здоровья.В интервью врача прозвучало предостережение о том, что кофе, будучи в целом полезным напитком, в определенных случаях может вызывать проблемы со здоровьем. Кофеин, как многие биоактивные вещества, может вызывать привыкание, которое заставляет употреблять напиток в большем количестве. Многие люди пьют кофе не чашками, а кружками, однако следует помнить: высокие дозы кофеина могут неблагоприятно сказываться на самочувствии, организме. Например, на сердце.«Чрезмерное потребление кофе каждый день может привести к истощению сердечной мышцы, так как излишне стимулируется сердечная мышца, ускоряется количество сердечных сокращений,», - заметила врач Чернышова в беседе с «Москва 24».Медик добавила, что при имеющихся сердечно-сосудистых нарушениях избыток кофе может усугублять их негативные эффекты. Например, у людей с гипертонией может повышаться давление.Также в большом количестве кофе «вымывает» из организма полезные и важные питательные вещества.«Способен выводить калий и другие микро- и макроэлементы из организма», - сказала терапевт.Людям, которые часто нервничают, нужно быть осторожнее с кофе, считает Чернышова. Врач напомнила, что кофеин действует как стимулятор нервной системы – он усиливает эмоциональную возбудимость, раздражительность, тревожность, склонность к бессоннице, и потому им лучше не злоупотреблять.Медик посоветовала пить кофе в количестве, не превышающем двух чашей в день. В этом случае он будет только полезен для когнитивной деятельности.