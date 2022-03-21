Инфекция, грибок или аллергия: почему отслаиваются ногти
Причины
Причин развития онихолизиса довольно много. Врач перечислила все из них:
травма: ушиб, заноза, ожог, чистка острым предметом;
истончение ногтей в результате неправильного снятия искусственного покрытия;
дерматоз;
эндокринные сбои;
нарушение обмена веществ;
грибок;
инфекция;
аллергия;
онихофагия;
чрезмерно длинные ногти на ногах;
тесная обувь.
Симптомы
Подвергаясь воздействию микробов, ноготь теряет гладкость и деформируется, утверждает косметолог. Также, по ее словам, из-за скопления грязи под пластиной возникает неприятный запах, а окраска ногтя меняется с телесной на:
белесовато-серую, если под пластиной воздух;
желтую, если занесены бактерии;
коричневатую, если развивается грибок;
зеленоватую при инфекции.
Если проблема носит системный характер, потребуется комплексная терапия. Пациентам рекомендуют принимать витамины и следить за питанием. Следует избегать попадания воды, химии и лаков на пораженный участок.
Многие пациенты, особенно женского пола, зачастую признаются, что отказываются от лечения, потому что стесняются идти к специалисту. Но нужно понимать, что крайне важно вовремя обратиться к врачу, пока заболевание находится на ранней стадии.
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