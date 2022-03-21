Инфекция, грибок или аллергия: почему отслаиваются ногти

Когда между ногтевым ложем и пластиной образуется «карман», это доставляет неудобства, боль и опасные осложнения. профилактической и восстановительной медицины, геронтолог.ПричиныПричин развития онихолизиса довольно много. Врач перечислила все из них:травма: ушиб, заноза, ожог, чистка острым предметом;истончение ногтей в результате неправильного снятия искусственного покрытия;дерматоз;эндокринные сбои;нарушение обмена веществ;грибок;инфекция;аллергия;онихофагия;чрезмерно длинные ногти на ногах;тесная обувь.СимптомыПодвергаясь воздействию микробов, ноготь теряет гладкость и деформируется, утверждает косметолог. Также, по ее словам, из-за скопления грязи под пластиной возникает неприятный запах, а окраска ногтя меняется с телесной на:белесовато-серую, если под пластиной воздух;желтую, если занесены бактерии;коричневатую, если развивается грибок;зеленоватую при инфекции.Если проблема носит системный характер, потребуется комплексная терапия. Пациентам рекомендуют принимать витамины и следить за питанием. Следует избегать попадания воды, химии и лаков на пораженный участок.Многие пациенты, особенно женского пола, зачастую признаются, что отказываются от лечения, потому что стесняются идти к специалисту. Но нужно понимать, что крайне важно вовремя обратиться к врачу, пока заболевание находится на ранней стадии.