Почему растет живот? Врач перечислила основные проблемы

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Нутрициолог Любовь Пищалкина рассказала, почему растет живот и как от него избавиться.Специалисты в области здоровья отмечают, что норма охвата талии для женщин — не более 80 см, для мужчин — не более 90 см. Все, что шире, не нормально и требует особого внимания.В числе причин, которые могут значительно увеличить нашу талию, эксперт перечисляет целый ряд факторов. Один из них — диастаз. Это расхождение прямых мышц пресса. Чаще всего такое нарушение встречается у женщин после родов.Еще одна популярная причина — нездоровая микрофлора в кишечнике. Живот в этом случае твердый, как барабан. Парадокс, но причиной «выпадающего» живота может быть и неправильная осанка.«Проведите эксперимент: выпрямьте спину и посмотрите, как живот мгновенно станет меньше. Расслабленная брюшная стенка создает эффект рыхлого одутловатого живота с выкатившимся низом».Увеличивать живот способны и различные гинекологические проблемы. В этом случае выпячивается вперед нижняя часть живота.?Часто это говорит о наличии воспалительных процессов.Любители сладкого также редко бывают с плоскими животами. В результате нарушения обменных процессов лишний жир откладывается чаще всего именно в живот или в бока. Специалисты различают и такое понятие, как «стрессовый живот». Он вырастает в результате повышенного кортизола.Вздутие живота может быть и следствием плохо усваиваемых продуктов. Кишечник отекает и увеличивается в размерах. А вместе с ним и живот. ?Нередко причиной большого живота является несбалансированное питание. В результате откладывается не только подкожный, но и висцеральный жир, который окружает все внутренние органы. Лучше предотвратить его появление, поскольку избавиться от него очень сложно.