Деменция: кардиолог рассказала, как не выжить из ума в старости
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Эксперт отмечает, что первые факторы риска могут появляться уже после 45 лет. Соответственно, чем раньше будет начата профилактика, тем больше шансов в старости не выжить из ума.
«Первое и самое главное правило — больше двигайтесь. Регулярная физическая активность умеренной интенсивности не менее 150 мин/неделю улучшает когнитивную функцию и снижает риск деменции», — говорит доктор.
Хорошо сказывается на общем состоянии и непрерывная познавательная деятельность. Статистика говорит о том, что уровень образованности напрямую связан с рисками деменции (за счет более высокого когнитивного резерва).
Как можно больше общайтесь, будьте социально активны. Обширные социальные связи также снижают факторы риска.
Контролируйте артериальное давление. Причем начинать нужно в среднем возрасте, не дожидаясь пока старость постучит в дверь. Любимое АД кардиолога
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