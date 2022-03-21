Деменция: кардиолог рассказала, как не выжить из ума в старости

Врач-кардиолог Диана Новикова поделилась профессиональными советами, которые помогут предотвратить старческую деменцию.
?
Эксперт отмечает, что первые факторы риска могут появляться уже после 45 лет. Соответственно, чем раньше будет начата профилактика, тем больше шансов в старости не выжить из ума.

«Первое и самое главное правило — больше двигайтесь. Регулярная физическая активность умеренной интенсивности не менее 150 мин/неделю улучшает когнитивную функцию и снижает риск деменции», — говорит доктор.

Хорошо сказывается на общем состоянии и непрерывная познавательная деятельность. Статистика говорит о том, что уровень образованности напрямую связан с рисками деменции (за счет более высокого когнитивного резерва).

Как можно больше общайтесь, будьте социально активны. Обширные социальные связи также снижают факторы риска.

Контролируйте артериальное давление. Причем начинать нужно в среднем возрасте, не дожидаясь пока старость постучит в дверь. Любимое АД кардиолога
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Неврология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь