Деменция: кардиолог рассказала, как не выжить из ума в старости

Врач-кардиолог Диана Новикова поделилась профессиональными советами, которые помогут предотвратить старческую деменцию.Эксперт отмечает, что первые факторы риска могут появляться уже после 45 лет. Соответственно, чем раньше будет начата профилактика, тем больше шансов в старости не выжить из ума.«Первое и самое главное правило — больше двигайтесь. Регулярная физическая активность умеренной интенсивности не менее 150 мин/неделю улучшает когнитивную функцию и снижает риск деменции», — говорит доктор.Хорошо сказывается на общем состоянии и непрерывная познавательная деятельность. Статистика говорит о том, что уровень образованности напрямую связан с рисками деменции (за счет более высокого когнитивного резерва).Как можно больше общайтесь, будьте социально активны. Обширные социальные связи также снижают факторы риска.Контролируйте артериальное давление. Причем начинать нужно в среднем возрасте, не дожидаясь пока старость постучит в дверь. Любимое АД кардиолога