Названы необычные симптомы появления тромбов

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Образование тромбов может проявляться необычными симптомами."К примеру, при образовании венозных тромбов в результате варикозной болезни нижних конечностей чаще всего нога отечная, синяя по сравнению с другой. Любимое место, куда они потом устремляются, – легкие. Тромб в этом случае обнаруживается после ультразвукового исследования".Также о формировании тромбов может сигнализировать одышка. А нарушение кровотока в конечности будет указывать на образование артериального тромба.Инфаркт тоже может указывать на тромбоз."Ставится инфаркт, логически понятно, что там произошел тромбоз. Но его надо доказывать, и на это есть всего 4–6 часов"– отметил врач.Бывает и такое, что тромбоз путают с другими болезнями: например аппендицитом, панкреатитом или так называемым острым животом. Это происходит из-за того, что у пациента могут возникать сильные боли в области живота.Тромб может возникнуть даже в сосудах глаза, напомнил Серебрянский."Если это острый тромбоз, то ухудшение зрения, появление пелены перед глазами наступает резко. Если это хроническое заболевание, связанное с атеросклерозом сосудов сетчатки, здесь разбег по времени побольше. Человек успеет обратиться к окулисту, тот посмотрит глазное дно, исследует сосуды и назначит ему разжижающие кровь и улучшающие кровоток лекарства. Если же ничего не делать, может произойти отслойка сетчатки, а это слепота",– рассказал он.