Названы последствия неправильного использования мышки

В случае сдавливания срединного нерва запястья возникает туннельный синдром кисти. Он возникает и усугубляется от неправильного держания мышки и клавиатуры."Обычно, синдром впервые проявляется во время или после сна. Характеризуются первые симптомы непреодолимым желанием встряхнуть руки, а также болью, онемением, зудом и покалыванием рук. В случае, если больной игнорирует симптомы, это грозит атрофией мышц у основания большого пальца, а в дальнейшем приведет к необратимому нарушению функций кисти"Рука может начать слабеть при прогрессировании заболевания."В таком случае заболевшему становится все труднее выполнять простые функции, например, взять со стола ручку или открыть бутылку. Диагностируют заболевание на основании осмотра врача, а затем МРТ кисти. На МРТ просматривается отек нерва и возможное скопление жидкости вокруг".