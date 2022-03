Всем известный витамин — лучшее средство от раздражительности и нервозности

Вас снова мучают тревожные мысли и бессонница, а за ужином вы накричали на ребенка из-за очередного аврала на работе. Симптомы у всех, кто страдает от расстройства нервной системы проявляются по-разному, но лечат их, как правило, одинаково и, увы, не всегда успешно. Но, возможно, что средство от раздражительности и нервозности, ускоренного сердцебиения, перепадов настроения и потеющих ладоней прямо сейчас находится в вашей домашней аптечке.Видимо, с вами что-то произошло, когда вы еще находились в утробе матери. Наверное, Матушка Природа слегла в постель с насморком и попросила своего кузена присмотреть за вашим развитием, а он перепутал какие-то провода в вашем мозге. В результате вы родились с нарушениями нервной системы. Врачи отнесли вас к особому "нервному типу", словосочетание конечно зловещее, но выживать в этом жестоком мире как то надо. В попытках исправить проблему вы перепробовали чуть ли не каждое безрецептурное лекарство от раздражительности, вы испробовали и все народные средства, но всё бесполезно.Витамин C от бессонницы и раздражительностиТеперь бразильские врачи предлагают вам поэкспериментировать с чем-то новым, но в отличие от большинства средств, которые вы уже попробовали, это безопасно и недорого. Речь идет о всем нам хорошо знакомом витамине C.Мы знаем, что центральная нервная система регулирует работу всего организма и при малейших сбоях в её работе возникают отклонения в функционировании других органов. Бразильские врачи искали средство простое и эффективное, и исходили из того, что витамин С способствует усвоению множества веществ, необходимых для полноценной жизнедеятельности человека.Суть экспериментаУченые предложили 142 женщинам поучаствовать в рандомизированном эксперименте с двойным контролем и использованием плацебо. Они опросили добровольцев с использованием State-Trait Anxiety Inventory (STAI) и Visual Analog Mood Scale (VAMS), чтобы определить их тип личности. В результате участницы распределились на две группы: 75% из них оказались в группе людей с низким и умеренным уровнем нервозности, а другие 25% попали в группу "высоконервозных". Затем все участницы эксперимента приняли 1000 мг витамина C или плацебо и через два часа были опрошены повторно.Результаты экспериментаПрием витамина C не оказал никакого эффекта на группу низко/умеренно нервозных дам, зато группа "высокой нервозности" сообщила об ослаблении раздражительности после приема пищевой добавки. Исследователи пока не знают, как это работает, но они не упомянули о зловещем кортизоле, как о возможной причине.Исследователи склонны думать, что озабоченный мозг - это воспаленный мозг, а витамин C способен "потушить этот пожар", запуская механизм восстановления спокойствия.Бразильские ученые остались довольны результатами эксперимента, заключив, что "они получили первое доказательство быстрого успокоительного эффекта аскорбиновой кислоты на индивидуумов с высокой нервозностью".Что это нам дает?Хотя традиционные успокоительные рецептурные препараты работают довольно хорошо, они как правило подавляют ментальную и физическую производительность, одновременно понижая сексуальный драйв и вызывая набор веса - тем самым добавляя вам ещё пару серьезных поводов для беспокойства за свое здоровье.Было бы очень хорошо, если бы рецептурные успокоительные препараты могли быть заменены (или хотя бы уменьшены в дозах) таким простым средством от раздражительности и нервозности, как витамин C. Во всяком случае вы можете легко и безопасно поэкспериментировать с ним в домашних условиях.Ведь витамин С давно и хорошо изучен, его польза для здоровья доказана и неоспорима. Это и защита от инфекций, и правильное усвоение организмом железа, и сложнейшая цепочка синтеза коллагена, а в результате здоровые кровеносные сосуды и суставно-связочный аппарат.Какие еще витамины будут полезны, если нервная система даёт сбой? Многочисленные витамины группы В.Например, Тиамин (В1) отвечает за восстановление нейронов, стимулирует мозговую деятельность, способствует снижению излишней эмоциональности.Рибофлавин (В2) участвует в построении нервных клеток. При его дефиците пациенты нередко страдают от регулярных головных болей.Витамин А (ретинол) - называют витамином эмоциональной стабильности, его прием помогает замедлить процессы старения и отмирания клеток, он же играет важную роль в нормализации режима сна.Витамин Е (токоферол) - симптомы его дефицита проявляются в виде постоянной усталости, апатии, ухудшения памяти, появляются вспыльчивость и частые смены настроения. Дополнительный прием витамина Е поможет предотвратить развитие наследственных трансформаций в мозге.Витамин Д (кальциферол) - противостоит образованию атеросклеротических бляшек в сосудах, а кроме того, способствует усвоению кальция и фосфора. В больших количествах кальциферол содержится в рыбьем жире, икре, сливочном масле и яйцах.Помимо витаминов активное воздействие на нервную систему оказывает ряд микроэлементов - магний, селен, цинк, марганец. Кстати, совсем небольшое количество обычного миндаля позволит вам получить нужную дневную норму магния, цинка и витаминов Е и В2. Употребляя морепродукты, вы обеспечите организм жирными кислотами омега-3, йодом и цинком. И конечно же, включите в свой рацион зеленый чай, этот напиток давно известен своим антистрессовым воздействием.Но вернемся к герою этой статьи - витамину С. Итак, примите 1000 мг витамина C, когда ощущаете нервозность или точно знаете, что ситуация, в которой вам скоро предстоит оказаться, обещает неприятные ощущения. Это может сработать, но даже если не сработает, то самое худшее, что случится, - вы укрепите свою иммунную систему