Аллерголог рассказала, как правильно мыть руки и почему не стоит злоупотреблять антисептиками

Врач аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева рассказала о том, как частое применение антиспетиков сказывается на нашем здоровье и состоянии кожи.Доктор отмечает, что в последнее время значительно возросло число пациентов с жалобами на состояние кожи рук. И дело здесь не только в сезонном обострении атопического дерматита.«Как мне кажется, не последнюю роль в обострении играют антисептики. В силу эпидемиологической обстановки наша жизнь изменилась — в нее прочно вошли маски и дезинфекция», — констатирует эксперт.Из-за риска передачи вирусных инфекций ВОЗ твердит о необходимости повышенной гигиены рук. Но слишком частое мытье рук мылом, а также присутствие спиртовых антисептиков буквально на каждом шагу сказывается не так безобидно.Все эти противовирусные средства разрушают водно-жировую защитную оболочку кожи, растворяют межклеточные липиды, меняют уровень pH кожи, делая его более щелочным.Появляется сухость, трещины, воспаления на коже, увеличивается риск инфицирования. В группу особого риска попадают люди с атопическим дерматитом, ксеродермией и псориазом.Чтобы сделать обработку рук более щадящей, старайтесь переходить на не щелочные виды мыла. После мытья не трите кожу, а вытирайте ее промакивающими движениями. Используйте мягкое полотенце или салфетки.Если вам часто приходится пользоваться антисептиками, выбирайте те, в составе которых есть липиды, а не только спирт.