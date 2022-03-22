Иммунолог Крючков предрёк утечку коллективного иммунитета из России

Известный российский иммунолог Николай Крючков считает, что резкое ослабление интереса россиян к вакцинации может привести к тому, что формирующийся коллективный иммунитет в нашей страны утечет. А он и без того не является сколько-нибудь адекватным.Менее 50% граждан России прошли через полную вакцинацию обоими компонентами, хотя для достижения сколько-нибудь выразительного коллективного иммунитета требуется, чтобы эта цифра была хотя бы на уровне 70%. Но в некоторых регионах страны уже начали сворачивать мобильные пункты вакцинации из-за того, что их просто перестали посещать россияне, обрадованные статистикой от оперативного штаба, которая показывает, что заболеваемость в стране снова пошла на спад. Многие люди уверены, что пандемия заканчивается, и что штамм Омикрон является последним её вариантом, способным спровоцировать целую волну заболеваемости.К сожалению, это не так. Вариант "стелс-Омикрон", который представляет собой новую модификацию Омикрона, обладает еще большей способностью уклоняться от иммунитета. Он уже спровоцировал мощный всплеск в Германии, привел к тому что количество заболевающих в Великобритании перевалило за 100 000. В США снова отмечается рост количества заболевших, и как следствие, увеличение числа умирающих, что связано между собой. Не приходится сомневаться и в том, что и Россия вскоре обязательно вновь столкнется с новой волной заражений и смертей.Николай Крючков отметил, что популяционный иммунитет к коронавирусу должен достигать 85% для того, чтобы пандемия была побеждена. Если месяц назад эта цифра приближалась к 60% на территории России, то теперь упала до 53% и продолжает снижаться. Крючков назвал популяционный иммунитет понятием динамическим, поскольку он может как расти, так и сокращаться. Рост иммунитета объясняется увеличением количества победивших коронавирус людей и тех, кто прошёл через прививки. Но через некоторое время в случае отсутствия ревакцинации уровень иммунитета этих людей вновь снижается до той отметки, когда они снова могут легко заболеть. Поэтому россиянам нужны не только изначальные вакцины, но и бустерные инъекции, а спрос на них снизился ещё сильнее, чем даже на обычные уколы.