Снимаем усталость глаз и умственное переутомление за пару минут
Стимулирование соответствующих энергетических точек поможет не только избавиться от боли в глазах, но и ощутить приток энергии, восстановиться после напряженного трудового дня.
Массаж от усталости глаз
При усталости глаз поможет массаж точек:
VB20 (фэн-чи) – поможет при усталости глаз, артритах, головной боли (мигренях), головокружении, болях и напряжении мышц шеи, раздражительности;
VG16 (фэн-фу) – снимает боли в глазах, ушах, горле, носу и голове, помогает при нервных расстройствах;
V2 (цуань-чжу) – избавляет от утомления глаз, сенной лихорадки, дискомфорта в полости носа;
PC3 (инь-тан) – помогает расслабить глаза, наладит работу пищеварения, уменьшит боли в пазухах носа и голове;
E3 (цзюй-ляо) – нормализует глазное давление, снимет усталость, поможет при застоях крови в голове, напряжении в глазах и болях в зубах;
GI4 (хэ-гу) – избавляет от болей в глазах, зубах, голове, плечах, родовых схватках. Запрещено воздействовать на нее беременным женщинам до наступления родов;
F3 (тай-чун) – помогает от боли в глазах, стопах, голове. Облегчает самочувствие при аллергии, артритах, похмелье;
VB41 (цзу-линь-ци) – уменьшает боли в спине и во всем теле, отеках, переутомлении глаз.
Вы можете не стимулировать сразу все энергетические точки, сосредоточьтесь на одной или двух, и это даст необходимый результат.
Как выполнять самомассаж?
Предварительно тщательно вымойте руки. Для выполнения массажа глазных точек, вы должны сесть в удобной позе, закрыть глаза и расслабиться:
V2 (цуань-чжу) – надавливайте подушечками больших пальцев рук одновременно с обеих сторон, двигайтесь верх и внутрь глазной впадины.
E3 (цзюй-ляо) – стимулируйте указательным и средним пальцами в течение минуты.
VG16 (фэн-фу) – надавите среднем пальцем левой руки, а средним пальцем правой, стимулируйте PC3 (инь-тан), в течение 2 минут.
F3 (тай-чун) – массируйте указательным и средним пальцами руки.
Если вы хотите добиться сильного эффекта, то выполняйте надавливание потирающими энергичными движениями.
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