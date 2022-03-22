Снимаем усталость глаз и умственное переутомление за пару минут

Усталость, покраснение и боли в глазах могут возникать после длительной работы на компьютере, чтения или просмотра телепередач. Но также являются симптомом общего переутомления организма. Как самостоятельно облегчить самочувствие?Стимулирование соответствующих энергетических точек поможет не только избавиться от боли в глазах, но и ощутить приток энергии, восстановиться после напряженного трудового дня.Массаж от усталости глазПри усталости глаз поможет массаж точек:VB20 (фэн-чи) – поможет при усталости глаз, артритах, головной боли (мигренях), головокружении, болях и напряжении мышц шеи, раздражительности;VG16 (фэн-фу) – снимает боли в глазах, ушах, горле, носу и голове, помогает при нервных расстройствах;V2 (цуань-чжу) – избавляет от утомления глаз, сенной лихорадки, дискомфорта в полости носа;PC3 (инь-тан) – помогает расслабить глаза, наладит работу пищеварения, уменьшит боли в пазухах носа и голове;E3 (цзюй-ляо) – нормализует глазное давление, снимет усталость, поможет при застоях крови в голове, напряжении в глазах и болях в зубах;GI4 (хэ-гу) – избавляет от болей в глазах, зубах, голове, плечах, родовых схватках. Запрещено воздействовать на нее беременным женщинам до наступления родов;F3 (тай-чун) – помогает от боли в глазах, стопах, голове. Облегчает самочувствие при аллергии, артритах, похмелье;VB41 (цзу-линь-ци) – уменьшает боли в спине и во всем теле, отеках, переутомлении глаз.Вы можете не стимулировать сразу все энергетические точки, сосредоточьтесь на одной или двух, и это даст необходимый результат.Как выполнять самомассаж?Предварительно тщательно вымойте руки. Для выполнения массажа глазных точек, вы должны сесть в удобной позе, закрыть глаза и расслабиться:V2 (цуань-чжу) – надавливайте подушечками больших пальцев рук одновременно с обеих сторон, двигайтесь верх и внутрь глазной впадины.E3 (цзюй-ляо) – стимулируйте указательным и средним пальцами в течение минуты.VG16 (фэн-фу) – надавите среднем пальцем левой руки, а средним пальцем правой, стимулируйте PC3 (инь-тан), в течение 2 минут.F3 (тай-чун) – массируйте указательным и средним пальцами руки.Если вы хотите добиться сильного эффекта, то выполняйте надавливание потирающими энергичными движениями.