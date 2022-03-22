Старческое слабоумие попробуют остановить литием
Лекарства для стабилизации настроения, которые выписываются жертвам биполярного расстройства, часто содержат литий. И теперь исследование показало, что они же способны и уменьшить риск болезни Альцгеймера, а также некоторых других форм старческого слабоумия. Проанализированы записи по более чем 30 000 пациентов, которые посещали психиатров. Из них только 9,7%, получавших лекарства с литием, впоследствии заболели деменцией. А среди населения в целом вероятность появления этого расстройства составляет 11,2%.
И это несмотря на тот факт, что психические проблемы вроде биполярного расстройства как раз-таки увеличивают вероятность появления деменции. Эксперты полагают крайне важным в самое ближайшее время проверить справедливость этих выводов, поскольку в распоряжении человечества нет никаких лекарств, защищающих от старческого слабоумия, а количество жертв этой болезни с каждым годом увеличивается, поскольку растёт средняя продолжительность жизни.
К примеру, деменция уже стала ведущей причиной смертности в Великобритании, в настоящий момент от неё страдает 900 000 граждан. Около 5 млн американцев и 2,5 млн россиян также живут с различными формами старческого слабоумия, а учёные потратили десятилетия на поиск лекарств, которые могли бы им помочь. Литий естественным образом содержится в овощах, злаках и в довольно низкой концентрации в воде. Этот элемент показал свою способность стабилизировать настроение.
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https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Неврология
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