Старческое слабоумие попробуют остановить литием

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Добавки с литием выписывают жертвам биполярного расстройства. Однако учёные из Кембриджского университета установили, что этот компонент может обеспечить дополнительную защиту от старческого слабоумия.Лекарства для стабилизации настроения, которые выписываются жертвам биполярного расстройства, часто содержат литий. И теперь исследование показало, что они же способны и уменьшить риск болезни Альцгеймера, а также некоторых других форм старческого слабоумия. Проанализированы записи по более чем 30 000 пациентов, которые посещали психиатров. Из них только 9,7%, получавших лекарства с литием, впоследствии заболели деменцией. А среди населения в целом вероятность появления этого расстройства составляет 11,2%.И это несмотря на тот факт, что психические проблемы вроде биполярного расстройства как раз-таки увеличивают вероятность появления деменции. Эксперты полагают крайне важным в самое ближайшее время проверить справедливость этих выводов, поскольку в распоряжении человечества нет никаких лекарств, защищающих от старческого слабоумия, а количество жертв этой болезни с каждым годом увеличивается, поскольку растёт средняя продолжительность жизни.К примеру, деменция уже стала ведущей причиной смертности в Великобритании, в настоящий момент от неё страдает 900 000 граждан. Около 5 млн американцев и 2,5 млн россиян также живут с различными формами старческого слабоумия, а учёные потратили десятилетия на поиск лекарств, которые могли бы им помочь. Литий естественным образом содержится в овощах, злаках и в довольно низкой концентрации в воде. Этот элемент показал свою способность стабилизировать настроение.