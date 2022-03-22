Прерывистое голодание может укрепить здоровье и омолодить организм

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В последнее время все большую популярность набирает такой тип диеты, как прерывистое голодание. Популярность данного метода обусловлена значительной клинически важной потерей веса. Также диета является очень простой. Она чередует в себе периоды голодания с периодами приема пищи.Несмотря на популярность данной диета, только в нескольких исследованиях специалисты изучили пользу от такого типа питания. Наиболее изученные формы прерывистого голодания включают: попеременное дневное голодание (0-500 ккал в “голодный день”, чередующееся с потреблением ad libitum в “праздничные дни”); диету 5: 2 (два голодных дня и пять праздничных дней в неделю) с ограниченным по времени питанием.Отмечается, что при основной форме голодания наблюдается потеря веса 3-8% от исходного уровня в течение короткого времени, а именно в течение 8-12 недель. Темпы потери веса, которые обеспечивает прерывистое голодание, аналогичны темпам потери веса при соблюдении традиционных диет.Отмечается, что прерывистое голодание еще не изучено в полной мере. Это обусловлено тем, что все исследования проводились в течение короткого времени. Однако некоторые исследования показывают, что прерывистое голодание улучшает кардиометаболические факторы риска, такие как кровяное давление, уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов, резистентность к инсулину и уровень HbA1c, в то время как другие не показывают никакой пользы по этим параметрам.