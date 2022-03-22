Лучшие противовоспалительные специи

Всякий раз, добавляя приправы или специи к блюду, вы буквально «улучшаете» его, ни на йоту не увеличивая его калорийность.Кулинарные приправы и специи содержат широкий спектр антиоксидантов, минералов и витаминов и помогают получить от пищи максимальную пользу. Всякий раз, добавляя приправы или специи к блюду, вы буквально «улучшаете» его, ни на йоту не увеличивая его калорийность.Ведь в одном грамме приправ антиоксидантов больше, чем во фруктах и овощах, которые, как известно, богаты этими веществами. Многие исследования также показали, что большинство специй, как правило, обладают уникальными лечебными свойствами.В одном из них ученые из трех университетов разработали эксперимент для оценки полезных свойств приправ и специй в «обычной жизни» - люди употребляли их в количествах, которые обычно используются для придания пикантного вкуса блюдам. Как отметил д-р Майкл Грегер:«Исследователи могли бы пойти по легкому пути и просто измерить изменение уровня антиоксидантов в крови до и после употребления, но предположение, что появление антиоксидантной активности в крови является признаком биодоступности, не лишено недостатков.Возможно, организм поглощает больше, чем мы думаем, но это не отображают результаты анализов на антиоксиданты, потому что последние связываются с белками или клетками. Поэтому исследователи попытались измерить физиологические изменения в крови.Их интересовало, смогут ли поглощенные соединения защитить белые кровяные клетки от окислительных или воспалительных повреждений — иными словами, способны ли приправы и специи защитить нити ДНК от расщепления, вызванного свободными радикалами».Четыре пряности наносят сокрушительный противовоспалительный ударВ течение недели 10-12 субъектов каждой из 13 групп ежедневно употребляли небольшое количество конкретной специи. Так, в группе орегано ежедневно, в течение семи дней, съедали всего половину чайной ложки орегано. За час до употребления и в самом конце эксперимента у участников брали пробы крови.Затем кровь исследовали на предмет антиоксидантной способности. Кроме того, исследователи проанализировали, насколько эффективно кровь ослабляет вызванную воспалительную реакцию в белых кровяных клетках.Для этого кровь участников помещали на белые кровяные тельца, поврежденные окисленным холестерином (который, как правило, содержится в жареной пище). Установлено, что даже в «повседневном» количестве четыре пряности существенно подавляют воспалительную реакцию:1. Гвоздика2. Имбирь3. Розмарин4. КуркумаКак отмечается в приведенной статье: «Эти результаты показывают, что может произойти, когда на клетки в организме воздействуют специи в объеме, циркулирующем в крови после обычного ежедневного потребления, а не мегадозы некоторых таблеток. Всего лишь та щепотка, которая улучшает вкус соуса для спагетти, тыквенного пирога или соуса карри».Другие специи с действенным противовоспалительным эффектомБолее раннее исследование, опубликованное в «Вестнике лекарственных продуктов», обнаружило прямую корреляцию между содержанием антиоксиданта фенола в экстрактах приправ и специй и их способностью ингибировать гликирование и блокировать образование конечных продуктов усиленного гликозилирования, благодаря чему они являются эффективными средствами, предупреждающими сердечные заболевания и преждевременное старение.Так, гвоздика оказалась наиболее действенной из 24 приправ и специй, которые есть на каждой кухне. В десятку приправ и специй с наиболее мощным противовоспалительным действием входят следующие:1. Гвоздика2. Корица3. Ямайский душистый перец4. Смесь специй для яблочного пирога5. Орегано6. Смесь специй для тыквенного пирога7. Майоран8. Шалфей9. Тимьян10. Изысканные итальянские специиВоспаление - корень большинства хронических заболеванийВажно понимать, что хроническое воспаление - источник многих, если не большинства, заболеваний, включая рак, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания, из-за чего оно, по сути, является ведущей причиной смерти в США.Хотя воспаление - совершенно нормальный и полезный процесс, который происходит, когда белые кровяные клетки и химические вещества организма защищают вас от чужеродных захватчиков, таких как бактерии и вирусы, он все же ведет к неприятностям, если выходит из-под контроля. Не последнюю роль в этой цепи событий играет ваш рацион питания.Хотя в массовом отношении приправы и специи являются наиболее эффективными, они, конечно же, не единственные доступные вам противовоспалительные ингредиенты. Своими противовоспалительными свойствами известен целый ряд продуктов и, если вы будете стараться употреблять их как можно больше, это поможет предупредить возникновение хронических заболеваний в долгосрочной перспективе.Рацион - ключ к уменьшению хронического воспаленияШирокий спектр распространенных проблем со здоровьем — от ожирения и диабета до сердечных заболеваний и рака — объединяет один общий фактор: хроническое воспаление. Уменьшение хронического воспаления начинается с вашего рациона питания, а свобода в выборе высококачественных приправ и специй - простой способ повысить противовоспалительные свойства еды. Это недорогое «секретное оружие», доступное почти каждому из нас. Однако, если ваш рацион, по большей части, состоит из переработанных продуктов питания, простое добавление специй не поможет.Важно понимать, что пищевые компоненты могут либо предотвратить, либо вызвать воспаление в организме, а обработанные пищевые продукты его как раз вызывают, благодаря своим ингредиентам, которые способствуют воспалению: кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, соя, обработанные растительные масла (транс-жиры) и другие химические добавки. Помимо добавления противовоспалительных продуктов в свой рацион, стоит также максимально избегать следующих виновников воспаления в организме:Сахар-рафинад, обработанные фруктоза и зерновые. Если ваш уровень инсулина натощак выше 3, подумайте о том, чтобы радикально сократить или вовсе отказаться от зерновых и сахара до тех пор, пока уровень инсулина не нормализуется, так как резистентность к инсулину - первейший фактор хронического воспаления.В качестве общей рекомендации, я советую ограничить употребление фруктозы до 25 граммов в сутки. Если у вас резистентность к инсулину или лептину (высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, болезнь сердца или избыточный вес), подумайте о том, чтобы сократить фруктозы до 15 граммов в сутки, пока не нормализуется резистентность к инсулину/лептину.Окисленный холестерин (холестерин, который стал прогорклым, например, из пережаренного омлета).Продукты, приготовленные при высокой температуре, особенно приготовленные на растительном масле (например, арахисовом, кукурузном и соевом).Транс-жиры