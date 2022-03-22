Сканы мозга не позволяют выявить поведение человека

Черты характера человека и его когнитивные способности нельзя определить по сканам мозга. К такому выводу пришли учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.Целый ряд исследований показал, что различия в функционале мозга, хорошо заметные на сканированиях, впоследствии влияют на результаты тестов на интеллект. Данные эксперименты проводились среди детей, и исследователи из Вашингтона теперь решили проверить эту концепцию на 2 000 маленьких пациентах. Их разделили на две группы, в каждой из которых проводился одинаковый анализ. Исследователи ожидали, что результаты совпадут, но вместо этого обнаружили обратное.Следовательно, даже крупные исследования сканов мозга всё-таки не позволяют обнаружить устойчивые связи между функционалом этого органа и поведением. Это означает, выводы большинства опубликованных ассоциативных исследований всего мозга, обычно с участием от десятков до сотен человек, могут быть неверными. Данные исследования связывают различия в структуре и активности мозга с различиями в когнитивных способностях, психическом здоровье и других черт поведения.К примеру, целый ряд исследований определял анатомию мозга и модели активности, которые могут отличать людей с диагностированной депрессией. Также в этих исследованиях отыскивают биомаркеры поведенческих чёрт. Тем не менее, ряд экспертов из других учебных заведений считает, что менее большие по объёму, но более подробные исследования о связи между мозгом и поведением дадут и более надёжные результаты