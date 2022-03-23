Сырой картофель для лица: 5 секретов идеальной кожи
Сырой картофель наравне с огурцом – это отличный источник антиоксидантов и витамина С. Он избавит от отечности под глазами. В картошке содержится крахмал, углеводы и питательные соединения, что делает его незаменимым для косметических целей.
Сырой картофель ухаживает за кожей
Вот 5 эффектов сырого картофеля для нашей кожи.
Избавиться от мешков под глазами
Продукты с большим процентом антиоксидантов и витамина С (к которым относятся и картофель) нормализуют кровообращение в этой нежной и капризной области лица. Этот продукт стимулирует кровоток, сужает капилляры. Вот что можно сделать, чтобы избавиться от отечности под глазами.
Компоненты:
сырой картофель – 2 «колечка», толщина - 1 см,
льняные платки – 2 шт.
Понадобится терка.
Технология приготовления косметического средства:
очищаем сырую картошину, отрезаем два «колечка»,
натираем их на терке,
накладываем массу на платочки, прикладываем под глаза на 15-20 мин.
Удалить пигментацию
Компоненты:
небольшая картофелина – 1 шт.,
огурец – 1 шт.,
яблочный уксус – 1 ст.л.
Технология приготовления косметического средства:
натираем картофель на мелкой терке,
натираем огурец на мелкой терке,
отправляем компоненты в мисочку и вводим уксус,
тщательно перемешиваем,
смачиваем в составе кусок ваты и наносим на кожу. Выдерживаем 15-20 мин.
смываем маску.
Против старения кожи
Поможет массаж лица кусочком картофеля.
Берем круглую картофельную дольку толщиной до 3 см.
Проводим долькой по предварительно очищенной коже лица, выполняя круговые движения.
Ополаскиваем лицо и наносим свой любимый крем.
Против акне и угрей
В составе картофеля есть витамин С, калий (К), сера (S), медь (Cu). Микроэлемент медь глубоко очищает кожу и выводит токсичные вещества. А это способствует лечению акне и угрей.
Берем картофельную дольку и выполняем движения как в предыдущем пункте. После манипуляции не умываемся, оставляем сок картофеля, чтобы он «работал» всю ночь.
Отдых для кожи
Берем мякоть одной картошины и 1 ст. ложку сока лимона.
Технология приготовления косметического средства:
натираем картофель на мелкой терке,
отправляем мякоть в мисочку и вводим лимонный сок,
тщательно перемешиваем.
Применяем маску перед отходом ко сну. Наносим ватным диском на кожу, выдерживаем 15-20 мин., смываем.
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