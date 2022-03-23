4 распространенных продукта для завтрака могут незаметно вызывать воспаление

Медики говорят, что для ограничения воспаления следует игнорировать, либо употреблять в ограниченных количествах насыщенные жиры и добавленные сахара.Завтрак часто называют самым важным прием пищи за день. То, что мы едим, когда едим, и сколько мы едим, – все это факторы, влияющие на общее состояние здоровья. Что касается именно завтрака, ряд исследований показывают: первый прием пищи за день может влиять на показатели массы тела, чувствительности к инсулину, артериального давления, холестерина.Но насколько правильно мы завтракаем?Оказывается, продукты, которые нередко употребляются на завтрак, могут незаметно вызывать воспаление. Вот что входит в этот список.Каши быстрого приготовления. Кашу на завтрак выбирают многие: блюдо вкусное, хорошо насыщает, вполне одобряется медиками, к тому же бюджетное. Однако диетологи призывают избегать каш, которые требуют не столько готовки, сколько простого заливания кипятком. Ценность каши как блюда определяется только тем, сварена ли она из цельного зерна, чтобы обеспечивать организм клетчаткой. Каши в виде однородных масс «а-ля пятиминутка» лишь повышают углеводную нагрузку на организм, что изнуряет поджелудочную железу и провоцирует повышение уровня сахара в крови, ведущего к воспалению.Продукты из индейки. Сторонники здорового питания справедливо считают индейку полезным низкожирным источником белка. Но означает ли это, что полезны и продукты переработки – например, ветчина или сосиски из индейки? Специалисты советуют помнить: частый прием любого переработанного мяса может увеличить концентрацию насыщенных жиров в организме, калорий и связанного с ними риска воспаления.Выпечка. Оладьи, ватрушки, кексы, пончики, булочки – для многих завтрак это выпечка вместе с кофе. Между тем, она богата калориями, рафинированным сахаром, трансжирами – всеми компонентами, способствующими воспалению. Случайное или редкое угощение не принесет вреда, но когда поедание выпечки становится привычкой, ваше тело может не справиться.Кофе с добавками. Кофе считается традиционным напитком для завтрака, но вся его польза – в простоте: не должно быть сахара, сливок, сиропов или других сладких и калорийных наполнителей. Эксперты напоминают: сахар в жидком виде усваивается значительно быстрее и потому резко повышает уровень глюкозы в крови. Чем выше уровень сахара, тем больше шансов, что это поспособствует воспалительному процессу.