Кардиолог Кореневич объяснила, как подобрать аналог лекарства, если нужного нет в аптеке

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Вы боитесь, что ваше лекарство пропадет из аптеки, или может уже столкнулись с ситуацией, когда провизоры отрицательно отвечают на вопрос о наличии нужного вам препарата? Врач-кардиолог дает совет, как не остаться без назначенного лечения.В России из-за западных санкций, подорожания доллара и евро, нарушения логистических цепочек и сбоев поставок в аптеках стали исчезать лекарства — до сих пор есть проблемы с наличием препаратов «Эутирокс» и «L-Тироксин». Иностранные производители не отказываются от поставок, но сроки доставки лекарств сильно увеличились. В Росздравнадзре, Минздраве уверяют, что исчезают они в большей степени из-за ажиотажного спроса.Еще одна категория пациентов, которые замечают дефицит лекарств в России — люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Отсутствие нужных и привычных препаратов вызывает у людей тревогу и страх, а они, между тем, основные причины ухудшения состояния при сердечно-сосудистых проблемах.Врач-кардиолог объяснила, что переживать не стоит. Лекарства в аптеках есть. Нужно просто знать, как подобрать альтернативу.- Все лекарства имеют два названия. Первое, которое красочно указано на упаковке — торговое название. В разных странах одно и то же лекарство по торговому наименованию может сильно отличаться. Но врачей и фармацевтов это не сбивает с толку, потому что врачи ориентируются на международное непатентованное название (МНН), — объясняет врач-кардиолог Анна Кореневич. — В любой точке мира это название всегда будет одинаковым, поэтому врачи из разных стран всегда понимают друг друга.Аналоги — как выбратьЭксперт объясняет, что международное непатентованное название может быть указано на упаковке, обычно — мелкими буквами. Но если вы не находите его, загляните в инструкцию к препарату.- Инструкция есть в коробке с лекарством или можно поискать ее в Интернете. Она всегда начинается с описания состава лекарства. Состав лекарства — это и есть МНН, — говорит врач-кардиологОдно и то же лекарственное вещество (МНН) может быть представлено в аптеке от 2-3 до 20 и даже 30 торговыми наименованиями (аналогами)!- Во всем мире врачи, когда назначают лекарство, пишут исключительно МНН и точную дозировку. В России в больницах врачи уже давно пишут в рекомендациях именно МНН, а не торговые названия, чтобы пациент точно купил в аптеке то, что ему нужно, — поясняет Анна Кореневич. — Ведь вовсе не обязательно аптека должна закупить все аналоги этого лекарства, достаточно 2-3. В поликлиниках для скорости врачи по-прежнему пишут торговые названия, но вы теперь знаете, как быть и на что ориентироваться.Как быть, если дозировка другаяПрежде чем идти в аптеку или заказывать лекарства в интернете, напишите на бумаге все ваши лекарства — но не торговые наименования, а именно международные непатентованные названия, с точными дозировками.- Если в аптеке нет нужной вам дозировки, допустимо брать меньшую дозировку и пить сразу несколько таблеток, — рекомендует врач-кардиолог. — Если ваша дозировка меньше, чем есть в наличии, то надо уточнить, можно ли делить таблетку или нет. Это не всегда возможно без потери эффективности препарата. Обычно это прописано в инструкции.Врач обращает внимание, что некоторые лекарства содержат в себе сразу несколько действующих веществ — два-три.- Это сделано для удобства пациентов, не более того. Их вполне можно купить отдельно и просто принимать вместе. По эффективности все будет то же самое, — говорит Анна Кореневич.К сожалению, есть лекарства, у которых пока нет аналогов. Их будут поставлять в первую очередь, дефицита не будет. Волноваться не нужно. Главное — спокойствие!Ранее «Доктор Питер» со ссылкой на экспертов фармацевтического рынка России рассказал, что дефицит препаратов в аптеках связан, в первую очередь, с ажиотажным спросом. Пока ни один производитель препаратов не заявил о прекращении поставок важных лекарств в нашу страну. И сделано этого не будет, уверены эксперты.Ранее врач Олег Абакумов объяснил, в чем разница между моим препаратом и его аналогом и могут ли появиться побочные эффекты. По словам терапевта, если искать альтернативу, выявлять реакцию организма на нее придется методом эксперимента.- Устанавливаем побочки экспериментально. Купили, попробовали, сравнили. Если оба препарата помогают одинаково — спокойно покупаем тот, что дешевле, — заключает пульмонолог.