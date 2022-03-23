Врач Мясников советует есть шоколад как «обязательный полезный продукт»

Известный российский медик заявил, что шоколад принадлежит к числу полезных продуктов, обязательных для употребления.«Шоколад входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком», - сообщил в своем выступлении врач Александр Мясников.Доктор Мясников заметил, что шоколад полезен даже диабетикам. Речь идет о продукте с высоким уровнем какао, с крайне низкой дозой сахара или без него.«только темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов».Врач добавил, что позитивное действие шоколада определяется наличием биологически активных веществ. Эти соединения улучшают чувствительность клеток к инсулину, поддерживают хорошее состояние сосудистой стенки.Привычку есть белый или молочный шоколад Мясников раскритиковал. По его словам, в таком продукте слишком много сахара, жира, а также могут содержаться добавки – при этом уровень содержания какао весьма низкий.Напоследок врач Мясников дал совет: есть шоколад, даже в самом его полезном варианте, нужно только умеренно.