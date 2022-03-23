Порошок или жидкое средство? Дерматолог рассказала, что безопаснее
Чем с меньшим количеством посторонних веществ контактирует наша кожа, тем безопаснее для нее. Особенно, если вы страдаете дерматологическим заболеванием, аллергией или если речь идет о ребенке.
«В противном случае вы рискуете целостностью защитной водно-жировой мантии кожи, которая предохраняет нас от аллергических реакций и раздражения», — поясняет доктор.
Здесь важно отметить, что посторонними и нежелательными для кожи считаются не только химические продукты, но и некоторые растительные экстракты. Поэтому информация на упаковке порошка о том, что он на 90% состоит из натуральных компонентов, ни что иное, как уловки маркетологов.
Состав моющего средства важен только в том случае, если вы реально заботитесь о бережном отношении к природе и экологии. Для пользы или вреда для кожи большой роли это не играет, поскольку микрочастицы порошка после стирки не должны оставаться на ткани и контактировать с кожей.
Если вы плохо прополоскали белье и частицы порошка остались на ткани, они не в состоянии преодолеть защитный барьер кожи. Чтобы максимально себя обезопасить, соблюдайте такие правила:
выбирайте моющие и стирающие средства, которые содержат минимальное количество отдушек и красителей,
хорошо выполаскивайте белье после стирки, используйте режим дополнительного полоскания,
откажитесь от кондиционеров для белья.
Выбирая между порошками и жидкими средствами, отдавайте предпочтение второму. Они легче вымываются из тканей.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий