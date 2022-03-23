Невролог Мосин объяснил, как гормон стресса кортизол физически повреждает мозг

Длительный стресс может вести к проблемам с сердцем, набору лишнего веса и даже диабету. Но кортизол, ключевой гормон стресса, больно бьет и по мозгу. Последствия реакции мозга на стресс — депрессии, постоянная тревожность и провалы в памяти. Почему так?Мы привыкли воспринимать слово «стресс» только в негативном свете. Многим кажется, что это жуткий нервяк, накрывающий из-за новостей, растущих цен, дефицита сахара и гречки, ссор с близкими. Но это неверное понимание стресса как естественного процесса, который заложен природой, чтобы нас спасти.Вообще стресс — это реакция всего организма, а не только наши эмоции. То есть в стрессовой реакции участвуют все тело — от головы до пяток. Причем реакции мозга на стресс тут не всегда стоят на первом месте. Ключевая суть стрессовых реакций — «вступи в бой, если сильный, или удирай — если ты слаб». И организм запускает механизм, который поможет нам или выжить в битве, или развить такую скорость, удирая от опасности, что нас не догонят. Мобилизуется все — мышцы, кости, сухожилия, нервы и сосуды. Все переключается на то, чтобы бросить силы на битву (ну или бегство).При этом кора мозга (которая размышляет, говорит и выражает эмоции), пищеварение и многие другие органы не нужны пока в этой борьбе, их временно отодвигают на второй план. И именно поэтому, когда стресс из острого переходит в хронический, постоянный, мы начинаем буквально «сыпаться». Невролог Евгений Мосин объяснил, почему нельзя находиться постоянной «мобилизации» и как стресс разрушает наш мозг.Из глубины вековСтресс — это наследство от предков, реакция, сформированная в ходе эволюции. У наших древних предков, которым нужно было поймать убегающую от них еду и при этом самим не стать пищей для хищников, нужен был развитый мозг и реакции стресса.Да, речь, эмоции, развитые социальны навыки и мышление — это полезные функции, чтобы организовать охоту на мамонта. Но когда нужно удирать от леопарда или биться с гиеной — не до разговоров и размышлений.Нужна сила мышц и скорость реакции. Именно эти качества усиливает стресс.Как это «включить»?Просто — сильно напугать и отключить разум, на уровне подкорки мы соображаем быстрее — это и есть острый стресс. И это хорошая реакция, без нее мы бы не выжили. Ключевой гормон стресса — кортизол, работающий в тесной связке с адреналином и норадреналином. Раз в месяц или даже раз в неделю подобный стресс переносится без особых последствий. Но если каждый день ваши надпочечники находятся в состоянии напряжения, работают в режиме «стресс», организм буквально изнашивается — нельзя постоянно быть в состоянии взведенного курка. Как длительный стресс влияет конкретно на мозг? Давайте разберемся.Что происходит с мозгом при стрессеЕсли постоянно жить в стрессе, тело работает по заданной программе — постоянно мобилизует ресурсы на бой или бегство. А бежать и драться ни с кем не нужно. Бездарно растрачиваются ресурсы, из-за постоянного напряжения изнашиваются сердце, сосуды, нервы, эндокринные железы. А в экспериментах над животными определено, что мозг во время постоянного стресса воспаляется, нейроны начинают погибать буквально тысячами, причем не по всему мозгу в целом, а по отдельным зонам.Особенно сильно досталось гиппокампу — это небольшой участок, который отвечает за нашу память и обучение. Поэтому если каждый раз, когда вы делаете с детьми уроки, говорите с ними на повышенных тонах и в стрессе, они ничего не запомнят и ничему не научатся! И они в этом не виноваты — это реакция мозга на стресс.Нервные клетки — восстанавливаются! Но не в стрессеЛюбимая фраза советских врачей «не нервничайте — нервные клетки не восстанавливаются», уже опровергнута. Взрослый мозг способен к восстановлению части клеток, поскольку обнаружено — в гиппокампе находятся стволовые клетки, которые при нормальных условиях могут превратиться или в нейроны или в клетки, которые их окружают и питают (глия). Теперь вернемся к тому, какой участок мозга страдает от стресса сильнее всех — да, гиппокамп. И соответственно в условиях стресса наши мозги «не обновляются». Более того, стресс действует на стволовые клетки мозга особым образом.При постоянном стрессе они гибнут или превращаются в олигодендроциты — это клетки, которые производят белое вещество, покрывающее нервы и заполняющее мозги изнутри. У части людей, которые перенесли жестокий стресс, например ПТСР, в некоторых зонах мозга из белого вещества образуются буквально глыбы и комки.Есть и другие слабые зоныПостоянный стресс поражает и еще одну область мозга — амигдалу или миндалевидное тело. Оно отвечает за наши эмоции и помогает нам критически оценивать внешние угрозы. При стрессе амигдала буквально сморщивается, часть клеток перестает работать, что вгоняет людей в состояние депрессии.От избытка кортизола в крови страдают и лобные доли. Они несут ответственность за формирование кратковременной памяти, внимание человека и планирование деятельности, контроль за своими эмоциями и принятие верных и ответственных решений. Если вы постоянно в стрессе, ваше внимание закономерно будет рассеянным, вы не сможете толком довести ни одно дело до конца. Кстати, этими закономерными реакциями объясняют и тот факт, почему при стрессе нельзя принимать ответственные решения — это просто физически невозможно.Мозг просто отказывается думать и решать, буквально захлебываясь от кортизола.Трудно сдерживать при стрессе свои эмоции, особенно в ситуации, когда память подводит, и вы не можете найти ключи от дома или машины, забываете о важном совещании или нужных покупках в магазине.Поэтому сейчас, в трудное время важно бороться со стрессом, стараться отгородиться от негативных эмоций и физических перегрузок. Нужно помнить, что они могут повредить мозг, а он — самый главный!