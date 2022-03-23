Избегайте: заправки для полезных салатов повышают уровень холестерина

Салаты из свежих овощей всегда считались образцом правильного питания. Однако многие не понимают, сколько жира может содержать полезная, на первый взгляд, заправка для салата.

Слишком много «плохого» холестерина и недостаточность хорошего может привести к накоплению бляшек на стенках артерий, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Врачи не устают повторять про опасность атеросклероза.

Салатные заправки делают овощи вкусными, но они содержат слишком много насыщенных жиров и сахара. Речь идет о заправках, содержащих сметану, майонез или сыр в качестве основы.

Например, средняя порция заправки для салата «Цезарь» из двух столовых ложек содержит около 140 калорий и 14 граммов жира. Может показаться, что это немного, но ведь мало кто обходится двумя ложками. Это пустые калории, которые, в конечном счете, к вечеру вырастут в ощутимое количество, пишет Express.

По словам доктора Сары Брюэр и диетолога Джульетты Келлоу, искусственные трансжиры повышают уровень плохого холестерина и снижают уровень хорошего холестерина.

— Избегайте таких жиров, в основном скрытых в обработанных пищевых продуктах или приправах, — советуют они.

Поговорим о салате из капусты. Теоретически, морковь и капуста рекомендуются в качестве ежедневных овощей для здоровья. Весь полезный эффект может свести на нет традиционная для этого салата заправка — майонез. В нем много насыщенных жиров — столовая ложка содержит около 1,6 грамма.

Переход с насыщенных жиров на ненасыщенные жиры, такие как растительные масла, и йогурт вместо майонеза в капустном салате может помочь снизить уровень «плохого» холестерина.

— Избегайте ингредиентов для заправки салатов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как сметана, майонез и сыр. Но даже ненасыщенные масла содержат много калорий, поэтому следите за тем, сколько вы употребляете. Когда вы едите вне дома, попросите салатную заправку на гарнир, чтобы вы могли контролировать, сколько добавлять. А еще лучше используйте бальзамический уксус или выжатый лимон, — советуют диетологи.

Атеросклероз — распространенное хроническое заболевание, при котором развивается поражение крупных кровеносных сосудов.

«Хороший холестерин» — липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Удаляют холестерин из сосудистой стенки и тем самым «чистят» артерии. Высокая концентрация ЛПВП снижает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Плохой холестерин» — липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Они формируют атеросклеротические бляшки, из-за которых происходит сужение просвета сосудов. В результате нарушается кровоснабжение органов.
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