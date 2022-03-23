Названы 8 полезных свойств огурца

Огурец является одним из продуктов, которые входят в средиземноморскую диету и занимает лидирующие позиции по популярности среди овощей. Однако далеко не все знают насколько он на самом деле полезен.В огурцах содержится значительное количество питательных веществ, включая витамины группы В и минералы. В последнее время огурцы приобретают все большую популярность. Это обусловлено и тем, что данный овощ является доступным в любое время года и по своей цене. Хранить огурцы советуют в холодильнике в течение максимум нескольких дней.Специалисты рассказали о 8 полезных для человека свойствах огурцов:1) Улучшают работу головного мозга. Этот эффект достигается благодаря флавонолам, которые содержатся в огурцах. Данные антиоксиданты улучшают взаимодействие между клетками мозга.2) Помогают избавиться от воспалений. Данный овощ может оказывать влияние на некоторые противовоспалительные ферменты. Например воздействовать на циклооксигеназы.3) Способствует лучшей борьбе со стрессом. Этот эффект обеспечивается влиянием витаминов группы В. Они способствуют расслаблению и успокоению нервной системы.4) Улучшают процессы пищеварения. Благодаря огурцам PH желудка становится лучше. Кроме того, эти овощи помогают в борьбе с рефлюксом.5) Способствуют потере лишних килограммов. Это достигается благодаря малому содержанию килокалорий и большому содержанию воды в овощах.6) Улучшают работу сердца. Огурцы содержат в себе калий, который отвечает за регуляцию кровяного давления.7) Повышают иммунитет. Это обеспечивает содержащийся в них витамин С.8) Способствует защите от развития рака. В огурце есть лигнаны. Это источник фитоэстрогенов, способствующих профилактике рака кишечника и рака молочной железы.