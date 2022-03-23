Ультразвук поможет сберечь зрение

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Пятиминутное воздействие ультразвуком может применяться в лечении глаукомы. Таковы итоги исследования учёных из Университета Женевы в Швейцарии.Эксперименты с участием более 60 человек предположили, что лечение ультразвуком помогает не менее 80% пациентам с глаукомой, причём положительный эффект сохраняется в течение, как минимум, двух лет. От глаукомы страдает свыше двух млн россиян, это расстройство возникает в тот момент, когда внутри глазных яблок образуется избыточное давление. Оно повреждает зрительный нерв, передающий информацию от глаза к мозгу, и постепенно это приводит к утрате зрения. Лечение глаукомы включает специальные капли для снижения количества жидкости, но если они не работают, то на помощь приходят микрохирурги.Ультразвук, в противоположность лазерной хирургии зрения, представляет собой неинвазивную методику лечения. Она воздействует за счёт ударных волн или вибраций, разрушающих определённые ткани с удивительной точностью. Ультразвуковой прибор, напоминающий крошечный телескоп, обладает сменным наконечником, выделяющим те самые волны, соединённым с генератором. На первом этапе глаз пациента обезболивают с помощью капель с анестезией, затем туда вводятся тот самый прибор, отправляющий вспышки ультразвука в цилиарное тело - область глаза, которая и откачивает избыточную жидкость.В течение нескольких недель после этой терапии внутриглазное давление падает, так как в глазных яблоках вырабатывается меньше жидкости. Впрочем, её достаточно для сохранения здоровья глаз. При необходимости эту процедуру можно повторить.