Анемия: истоки и профилактика

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Анемия - состояние, при котором в крови недостаточное количество гемоглобина. Не эритроцитов! А гемоглобина. Обратите внимание на разницу. Гемоглобин – это транспорт! Это особая цистерна для перевозки кислорода. Цистерна прицеплена к эритроциту –красной кровяной клетке. Эритроцит – это клетка-дальнобойщик, которая развозит кислород по вашему прекрасному телу вместе с током крови.Анемия - состояние, при котором в крови недостаточное количество гемоглобина. Не эритроцитов! А гемоглобина. Обратите внимание на разницу.Гемоглобин – это транспорт! Это особая цистерна для перевозки кислорода. Цистерна прицеплена к эритроциту –красной кровяной клетке.Эритроцит – это клетка-дальнобойщик, которая развозит кислород по вашему прекрасному телу вместе с током крови.Загружаются товаром, естественно, в Китае. Он находится в легких, там очень много и очень дешево продают ценный кислород. Это, конечно, не мед, но тоже хитрая вещь. Ходкий товар, на который всегда есть спрос. И вот трудяги-дальнобойщики развозят гемоглобин по всем клеткам.Представить себе это невозможно, поверьте. В организме – миллиарды клеток. Каждой нужен кислород. Поставки совершаются несколько раз в минуту. 5-10 минут не кормишь – клетка умерла. Тут все серьезно.Частота ударов сердца примерно 70 в минуту. То есть 70 раз за минуту каждый эритроцит сгонял до легких и обратно.Выгрузив в клетке кислород, гемоглобин загружается «мусором» – углекислым газом. Обратно в легкие – углекислота отцепляется и с выдохом улетучивается. Красная клетка снова загружается кислородом…Еще один цикл. Еще один важнейший ритм нашего тела. Вдох – выдох.Теперь подробнее об автопарке.Учитывая нереальную нагрузку, эритроцит живет очень недолго – 120 дней, на севере и того меньше дней 90, а потом умирает. Есть и хорошие новости – постоянно рождаются новые эритроциты. Юные эритроциты, еще не получившие водительские права, называются ретикулоцитами. Каждые 3-4 месяца автопарк эритроцитов обновляется. Заводы по производству находятся в селезенке (это в левом боку) и костном мозге (это в сердцевинах некоторых костей).Железо – это такая деталька, без которой не делается гемоглобин. Причем деталька должна быть заточена определенным образом.Теперь о том, ради чего мы собрались – проблемах с логистикой. Анемия – это когда с транспортом кислорода что-то не так. И клетке не хватает питания. Это может произойти остро и внезапно – например, при травме и сильном кровотечении. Машин вдруг стало гораздо меньше, чем было, естественно, довезли кислород не до всех и не в том количестве. Иногда это фатально…Но чаще всего процесс этот длительный, медленно развивающийся и неяркий.Причины различаются. И вот здесь, очень важно осознать – анемия – это сигнал. Это крайне редко самостоятельная болезнь. Обычно это следствие.В медицине все просто на самом деле.1 этап. ПитаниеПоступают запчасти для машин и всякие стимуляторы производства. На этом этапе проблемы могут возникнуть с тем, что вы не съели того, чего надо.2 этап. УсвоениеВсе, что надо съели, но страдаете желудком и то, что надо, не усвоилось.3 этап. ПроизводствоЧто-то случилось с заводами и обновлением нашего скоростного автопарка. Например, облучение – губительно для быстроразмножающихся клеток, не только сперматозоидов. Этот этап я бы обозначила, как самый серьезный. И причины для его нарушения тоже нелегкомысленны. Вот здесь требуется квалифицированная медицинская помощь и опять же вдумчивые обстоятельные препараты.4 этап. Потеря крови. В частности, железа. Постоянная или одномоментная.Этим этапом, я замечаю, все пренебрегают. Представьте, у вас каждый месяц по тарелке пропадает, или сразу 10 грохнули. Посуды станет не хватать, особенно при важных событиях.Не устану повторять: чтобы хоть что-то вылечить, надо понять, отчего это «что-то» возникло. Локализовать сбой. В противном случае можно лечить годами безрезультатно. Если у женщины обильные менструации или кровоточащий геморрой, а она – «умеренная в пище» вегетарианка, у нее разовьется железодефицитная анемия, к гадалке не ходи. Если же человек прошел химиотерапию, и возникла анемия, бесполезно закармливать железом, размножение клеток просто угнетено и здесь нужны другие методы.Если вы много теряете – надо много восполнять.Не один раз, а постоянно.Если вы плохо усваиваете – ищите оптимальные сочетания в еде.На практике этапы номер один и номер четыре самые проблемные.Разберем подробнее первый этап. Я сознательно избегаю цифр и норм, потому что для меня – главное, чтобы вы уловили суть. А нормативы пишут на бумажке – легко найти. Не в цифрах здоровье, а в понимании – как это работает.Чтобы «все было хорошо», нам надо съесть железо, фолиевую кислоту и витамин В12. Как правило, в пище все это есть.Очень много прений сейчас по поводу вегетарианства и нехватки железа, что и есть железодефицитная анемия (ЖДА).Суть в чем: железо может находиться в биоформе. Так называемое гемовое железо. Собственно, это и есть эритроцит, только не ваш. А, например, куриный, или свиной. Усвоить его проще всего, он уже «готов к употреблению». Эта форма содержится в мясе.Для вегетарианцев.Также железо может находиться в неорганической форме: двух- или трехвалентное. Трехвалентное железо практически не всасывается из кишечника в кровь. Это важно. Двухвалентное всасывается, но так прекрасно, как биоформа.Как улучшить всасывание железа? И есть ли риск анемии у вегетарианцев?Обожающие все проверять американцы пишут следующее: если все правильно делать, то риск минимальный.Запомните полезное правило: витамин С помогает усвоению железа; а кальций и танины (чай, кофе) мешают.Проще говоря, между приемом биодобавок с кальцием, кальцийсодержащих продуктов и продуктов, съедаемых с целью поднять железо, должно пройти не менее 3 часов. Итак, гемовое железо содержится в мясе, негемовое железо в растительных продуктах, которые уже по умолчанию содержат много витамина С.Подписывайтесь на наш YOUTUBE канал!Практические советы по питанию для предупреждения и коррекции анемии1. Лекарственные препараты железа усваиваются гораздо хуже, чем из пищи, обогащенной железом, и плохо переносятся. Поэтому всегда начинаем коррекцию со своего питания.2. Рекомендуемые продукты для вегетарианцев: бобовые, яйца, темнолистовая зелень, картошка с кожурой, брокколи, томатный сок, орехи, курага, кунжут, чиа, темный шоколад, овсянка (на воде), кинеа, цельнозерновой хлеб, сливы, спируллина, финики. Шпинат содержит много железа, но также и оксалаты, которые препятствуют всасыванию.3. Мясо, морепродуктыЖелательные сочетания с: цитрусовыми, киви, болгарским перцем, ягодами и другими продуктами, богатыми витамином С. Нежелательные сочетания с: молочными продуктами, чаем и кофе.Правильно начинать лечение железодефицитной анемии с обогащения пищи железом. Но если это другой вид малокровия, мы идем другим путем. Например, у людей с больными почками тоже может развиться анемия, так как именно там вырабатывается эритропоэтин – вещество, стимулирующее размножение красных клеток – эритроцитов. Железо здесь не поможет. Но если гемоглобин при ЖДА очень низкий, например, после сильного кровотечения тоже имеет смысл начать сразу с препаратов.Женщины-вегетарианки чаще всего страдают анемией и организм привыкает к этому состоянию, подстраивается.Так же, как жители высокогорья устойчивы к малому содержанию кислорода в воздухе. Основным ориентиром должно служить самочувствие. Головокружение, обмороки, бледность, сердцебиение, мушки перед глазами, непереносимость физических нагрузок – это признаки, намекающие на необходимость более активного лечения и приема железо-содержащих препаратов с двухвалентным железом (усваивается лучше). В инструкции к препарату обычно указывают степень валентности.Ну и не могу пройти мимо аюрведического дыхательного рецепта для всех видов анемий. Это дыхание Сурья – через правую ноздрю, которое стимулирует кроветворную функцию печени. Прижмите пальцем левую ноздрю и дышите в течение 5 минут только правой. Принимать длительно каждый день по утрам.Вы, конечно, заметили, что речь идет в основном о железодефицитной анемии. Во-первых, за ней 90% случаев, ее основой становится образ жизни – питание, небрежность к собственным мелким болячкам. Справиться с ней относительно легко.