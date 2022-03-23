Эти натуральные средства помогут снизить уровень холестерина

Воспользуйся целебными свойствами натуральных средств, которые подарила нам природа. С их помощью ты сможешь очистить артерии от холестериновых бляшек.Повышенный уровень холестерина в крови опасен для нашего здоровья. Холестерин откладывается на стенках наших артерий в результате регулярного употребления жирной пищи. В будущем это может привести к сердечному приступу и вызвать другие серьезные заболевания.В этой статье мы познакомим тебя с лучшими отварами для снижения уровня холестерина в крови. Воспользуйся целебными свойствами натуральных средств, которые подарила нам природа. С их помощью ты сможешь очистить артерии от холестериновых бляшек.Что такое холестерин?В наше время вряд ли можно найти человека, которому ни разу не приходилось слышать это слово. Проблемы, которые провоцирует холестерин, на слуху у каждого из нас. Можно смело утверждать, что заболевания, виновником возникновения которых является холестерин, наряду со стрессом, возглавляют список наиболее часто встречающихся болезней у людей XXI века.Когда мы говорим о повышении уровня холестерина в крови, имеются в виду частички жира, которые откладываются на стенках сосудов, они присутствуют в плазме крови и накапливаются в больших количествах в таких органах, как:печеньподжелудочная железаголовной мозгспинной мозгВ норме в организме каждого человека присутствует холестерин. Это естественно. Когда показатели холестерина не превышают допустимых значений, это вещество полезно для человеческого организма. Так, он необходим для создания клеточных мембран, через которые осуществляется обмен веществ в клетках.Проблема появляется, когда уровень холестерина умеренно или значительно повышается. Тогда из верного помощника холестерин превращается в нашего врага.Повышение уровня холестерина в крови имеет различные негативные последствия для организма человека, самым серьезным и опасным из которых является образование холестериновых бляшек на стенках артерий. Это приводит к нарушению кровообращения.Накопление холестерина в артериях является причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Стоит учесть, что с возрастом риск возникновения холестериновых бляшек увеличивается, и этот процесс протекает бессимптомно. Только полный анализ крови может установить, находится ли уровень холестерина в пределах нормы или же показатели этого вещества превышены.Могут ли отвары помочь снизить уровень холестерина?Как известно, лечебные травы обладают множеством целебных свойств, некоторые из растений позволяют снизить уровень холестерина в крови. Если во время последнего медицинского обследования выяснилось, что количество холестерина в твоей крови слишком велико, обязательно попробуй некоторые из этих чаев и настоев.Канареечник канарский (phalaris canariensis)Это растение не только борется с «плохим» холестерином, но и способствует снижению веса и избавлению от целлюлита. Самым простым и эффективным способом использования канареечника является приготовление чая.Ингредиенты:1 столовая ложка семян канареечника (15 г.)1 стакан воды (250 мл.)Приготовление:Доведи семя канареечника до кипения, после чего вари его еще 10 минут. Можешь слегка подсластить его и пить, не процеживая.Рекомендуется выпивать по одной чашке такого напитка каждый день, утром натощак или перед сном.БазиликЭту ароматную траву многие из нас используют при приготовлении различных блюд. Базилик является одним из растений, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови. Отвар базилика не только порадует тебя приятным ароматом и вкусом, но и принесет пользу твоему здоровью.Ингредиенты:1 столовая ложка свежих листьев базилика (или 1/2 столовой ложки сухих листьев)1 стакан воды (250 мл.)сок 1/2 лимонаПриготовление:Для приготовления отвара необходимо варить листья базилика 10 минут.После этого сними кастрюлю с огня и дай отвару настояться 15 минут.Теперь добавь свежевыжатый лимонный сок. Пить отвар базилика нужно натощак.После употребления отвара подожди 15 минут до завтрака.Зеленый, красный и белый чайВсе три сорта чая принесут большую пользу твоему здоровью, а главное, помогут тебе сбросить вес и снизить уровень холестерина в крови. Можешь использовать чай в пакетиках или добавлять в него целебные травы для приготовления настоев.Рекомендуется выпивать по 2-3 чашки чая в день. Самым полезным считается зеленый чай, так как этот сорт напитка способствует обновлению клеток и тканей, помогает сохранить молодость.АмарантЭто растение родом из Америки издавна использовалось коренными жителями континента при приготовлении пищи. Амарант обладает большим количеством целебных свойств. Он используется как при приготовлении различных блюд, так и при лечении некоторых заболеваний. Мы предлагаем тебе приготовить отвар из амаранта.Ингредиенты:1 пучок нежных листьев амаранта1 стакан воды (250 мл.)Приготовление:Доведи ингредиенты до кипения и продолжай варку еще 5 минут.Когда указанное время пройдет, сними кастрюлю с огня, накрой крышкой. Дай отвару настояться 5 минут.Затем отвар необходимо процедить. Рекомендуется пить его два раза в день — утром и вечером.ОдуванчикЭто хорошо знакомое всем нам растение не только помогает снизить уровень холестерина в крови, но и восстановить здоровье нашей печени. Одуванчик позволяет решить проблемы в работе печени и нормализовать функции этого важного органа.Ингредиенты:1 пучок листьев и корней одуванчика1 стакан воды (250 мл.)Приготовление:Приготовление отвара из одуванчика ничем не отличается от приготовления любого другого отвара. Положи растение в кастрюлю и залей его водой, продолжай варить его еще несколько минут после того, как вода закипит. Когда отвар остынет, процеди его. Вот и все! Теперь остается только слегка подсластить отвар и пить его на здоровье в прямом смысле этого слова.Пажитник сеннойЭто натуральное средство родом из Греции. Его также можно использовать для снижения уровня холестерина в крови.Для того, чтобы отвар стал еще более эффективным, рекомендуем тебе использовать пажитник вместе с коммифорой (попробуй найти ее в магазинах натуральных продуктов и трав). Рекомендуется выпивать по 2-3 чашки такого напитка в день.Ингредиенты:1 столовая ложка пажитника сенного (15 г.)1 столовая ложка коммифоры (15 г.)1 стакан воды (250 мл.)Приготовление:Приготовь этот отвар так же, как и предыдущие. Не забудь процедить его перед употреблением.Можешь слегка подсластить его при помощи меда.ТамариндЭто дерево произрастает в тропических регионах Африки (главным образом, в Судане). В страны Латинской Америки оно было завезено испанскими конкистадорами (поэтому оно так популярно в Мексике и Коста-Рике). Вкусные фрукты тамаринда можно использовать для приготовления различных соков. Что касается его полезных свойств, то стоит отметить нормализацию уровня холестерина в крови.Ингредиенты:1 тамаринд1 стакан воды (250 мл.)несколько капель сока лимонаПриготовление:Для начала необходимо очистить тамаринд и порезать его кубиками.Отвари мякоть тамаринда в воде (15 минут).После этого добавь немного лимонного сока. Процеживать отвар не нужно, пей его вместе с кусочками фруктов.Рекомендуется выпивать две чашки отвара тамаринда в день: первую утром натощак, а вторую на ночь перед сном.ЧеснокБезусловно, этот список не был бы полным без чеснока! Ведь это великолепное натуральное средство эффективно помогает в лечении многих заболеваний. Чеснок способствует очищению нашего тела (и артерий) от токсинов, укрепляет наш организм и позволяет снизить уровень холестерина.Сочетание чеснока с зеленым чаем позволит снизить количество холестерина в крови всего за несколько недель.Ингредиенты:2 зубчика чеснока1 пакетик зеленого чаясок половины лимона1 стакан кипятка (250 мл.)Приготовление:Хорошо измельчи зубчики чеснока и положи их в воду вместе с пакетиком чая.Когда отвар будет готов, дай ему настояться 5 минут, после чего процеди его и добавь свежевыжатый лимонный сок.Пить такой отвар нужно два раза в день: утром натощак и вечером перед сном.