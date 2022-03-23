Опасные гены будут выявлять у эмбрионов

Учёные из США полагают, что связанные с опасными заболеваниями гены можно будет выявлять еще на стадии эмбрионального развития. Эти гены увеличивают вероятность развития злокачественных опухолей и болезней сердца.Сотрудники калифорнийской компании MyOme пришли к выводу о том, что связанные с десятком серьёзных болезней вроде рака, диабета и сердечно-сосудистых патологий гены можно выявлять прямо у эмбрионов. Если дальнейшие эксперименты подтвердят жизнеспособность этих тестов, то их могут использовать пары, которые проходят через экстракорпоральное оплодотворение для того, чтобы у них рождались наиболее здоровые дети. Впрочем, существуют опасения по поводу того, что данная технология может использоваться для рождения так называемых «дизайнерских детей», то есть малышей, которые будут обладать заранее запрограммированным набором характеристик вроде роста и интеллекта.Однако независимые учёные уже призвали к осторожности в отношении полученных результатов. Любые подобные тесты могут быть пустой потерей денег, поскольку они не способны определённо доказать, что этот эмбрион впоследствии столкнется с тем или иным заболеванием. Компания проанализировала гены 110 эмбрионов от 10 пар, проходящих через ЭКО.Более глубокий анализ ДНК также проводился с их родителями, что и позволило предсказать геном эмбрионов. Исследователи оценивали аккуратность собственных прогнозов, когда забирали образцы от 10 эмбрионов, использованных в циклах ЭКО и оплодотворенных для рождения. Результаты показали, что появившиеся на свет дети имели практически в точности такой же геном, как и ожидали исследователи, Следовательно, их предсказания были на 99% точными.