Почему не получается похудеть? Роль симпатической нервной системы

Наверняка многие из вас считают себя толстыми и пользуются различными методиками похудения – от новомодных диет до изнуряющих тренировок. И даже если вы совсем не толстая, все равно смотрите на себя в зеркало критическим взглядом, вы всегда найдёте к чему придраться и спросите себя - ну почему я не худею?Возможно, у вас есть небольшой жирок в некоторых местах. А может даже его и много, но ведь, согласитесь, вопрос не в количестве жировых отложений, а в красивом гармоничном теле, в состоянии вашего здоровья, благополучия и счастья. Разве не так? Но обычно вопрос стоит не о красивом теле, здоровье и счастье. Как правило, он звучит иначе: "мне надо похудеть, и тогда я буду хорошо выглядеть".Елена Волженина: почему мы не можем похудетьСиндром белки в колесеЧто такое симпатическая нервная система?Симпатическая нервная система стоит на страже нашей безопасностиПарасимпатическая нервная система отвечает за отдых и восстановление после нагрузкиПочему я не худею? Как происходит накопление веса?Активация симпатической нервной системыЗастойное возбуждение симпатической нервной системыРабота репродуктивной системы блокируетсяКоличество жира в организме растёт, а количество мышечной массы - снижаетсяС чего начать худеть?Сама по себе такая формулировка вызывает напряжение и стресс, вынуждает женщину искать всё новые способы похудеть, которые обычно неэффективны или же дают только временный эффект.Набор веса, преобладание в организме жировой ткани происходят не за один день и как правило, это только верхушка айсберга.Синдром белки в колесеСейчас я немного отвлекусь от вопроса накопления жировой ткани в организме. Вопрос "почему я не могу похудеть", на самом деле, объективно, не стоит в числе первых.Речь идёт о таком образе жизни женщины, когда она включается в непрерывную гонку, перегружена делами, ничего не успевает, нервничает, устаёт, неправильно питается и мало спит.Вот именно тогда в организме происходит увеличение количества жировой ткани, уменьшение мышечной ткани и разбалансировка работы всех органов и систем.С раннего утра вы начинаете ежедневную суету, бег по кругу, голова перегружена мыслями и переживаниями о домашних делах, работе, детях, начальстве, муже и прочем?Вы взбадриваете себя чашечкой кофе, вы ничего не успеваете, вы без конца нервничаете и накручиваете себя. Нормально питаться некогда, поспать некогда. А если вы попадаете в тренажёрный зал, то только иногда и поздно вечером и загоняете себя там ещё больше.Знакомая ситуация?И вот тут появляется "лишний вес". Причём объективно вы можете быть совсем не толстой, но вот какой-то дряблой, нездоровой, обвисшей.И как бы вы ни старались, лишний жир и лишний вес не уходят. Вопрос "почему я не худею" не даёт покоя. Ведь я вроде и не ем много и даже иногда на диете, я хожу в спортзал, а толку нет! Такие слова я довольно часто слышу от женщин.Жизнь "белки в колесе" безрадостна и сера. Она наполнена стрессами и постоянным выжиманием себя, нарастает ощущение загнанности. Утром вы встаёте не отдохнувшей, вечером не можете остановить поток мыслей и дел. Очень похоже, что вы загнали себя глубоко в хронический стресс, и ресурсы организма на исходе.Вероятно, где-то глубоко внутри вы понимаете, что так жить нельзя, но как остановиться? Как жить иначе в море повседневных дел?Давайте будем разбираться.Что такое симпатическая нервная система?Наша нервная система делится на центральную (ЦНС) и вегетативную (ВНС), связанную с органами. Она состоит из головного и спинного мозга. Конечно, такое деление очень грубо и условно, но оно необходимо, чтобы хоть немного разобраться в происходящем.Вегетативная нервная система делится на симпатическую (СНС) и парасимпатическую (ПНС). Если вы уже заскучали, то я вас понимаю, но не спешите с выводами.Симпатическая нервная система (СНС) отвечает за реакцию "бей или беги", а парасимпатическая (ПНС) - за реакцию "отдыхай и переваривай", а ещё - "размножайся".Симпатическая нервная система стоит на страже нашей безопасностиСНС всегда стоит на страже нашей безопасности. Это бдительный страж, который в случае чего - трубит во все трубы и поднимает все войска.Если вдруг из леса выскочил слон или даже целая стая слонов, и все они за мной погнались, надо успеть напасть или убежать. Такие реакции – эволюционный механизм выживания, они отработаны организмом за миллионы лет.В этот момент происходит мгновенная мобилизация - выброс адреналина и кортизола, сокращения мышц, зрение становится острым, сердце бьётся быстрее, сосуды сужаются, работа иммунной и репродуктивной системы блокируется и пр.Когда опасность миновала в дело включается ПНС. Можно отдохнуть, поесть, восстановиться. Может быть, даже начать размножаться.Парасимпатическая нервная система отвечает за отдых и восстановление после нагрузкиВ идеале - обе системы сбалансированы, но это только в идеале. Слоны давно не выскакивают из кустов, но для СНС это не имеет значения. Она включается от нашей РЕАКЦИИ на происходящее.Мы можем реагировать на каждую мелочь так, как будто дикие звери гонятся за мной и вот-вот догонят, и вопрос о жизни стоит на первом месте. Поэтому - сигнал тревоги раздаётся по сотне раз в день.В результате все системы и органы оказываются в состоянии хронического стресса и истощения, а ПНС – не работает, для неё просто нет времени.Организм не различает, где реальная опасность, а где - выдуманная, реагирует по полной программе, спасая нашу жизнь. Он не умеет иначе.Раз мы волнуемся, переживаем, значит опасно! И весь механизм "спасай свою жизнь" запускается вновь.Почему я не худею? Как происходит накопление веса?Но вернёмся к работе СНС. Процесс накопления жировой ткани - это только малая часть происходящего, верхушка айсберга. Это просто симптом, который говорит нам, что организм не здоров.Но мы не решаем это вопрос целостно, мы хотим создать видимость, сбавить вес, похудеть. И, конечно, в этой битве проигрываем.Давайте более подробно разберём происходящее в организме во время мобилизации всех ресурсов, когда организм как бы переходит на "военное положение".Активация симпатической нервной системыМуж косо посмотрел на невымытую чашку. Начальник вызвал на совещание. У ребёнка насморк. Подруга купила красивые туфли, а у меня таких нет.Опасность! Бей или беги! Спасай свою жизнь!Сердце начинает биться быстрее, сосуды сужаются, чтобы кровь поступала к мышцам. Зрачки расширяются чтобы видеть вдаль и не пропустить опасность. Со временем это превращается в дальнозоркость.Надпочечники выбрасывают адреналин и кортизол в огромных количествах. Мышцы начинают активно использоваться, в них находится легко доступный гликоген, который быстро превращается в глюкозу.Но если мы никуда не бежим, мышцы не имеют достаточной нагрузки, не используются, а потому атрофируются. Именно в них находится легкодоступное топливо, глюкоза, которая будет активно тратиться. Поэтому без нагрузки, на стрессе, мышцы как бы "выгорают".Печень активно отдаёт гликоген, который превращается в глюкозу - организму важно "быстрое топливо". Уровень сахара в крови становится выше, а значит - повышается уровень инсулина, и со временем возможно развитие диабета.Если вы в этот момент быстренько перекусили, всё идёт в жировое депо, а вдруг голод, опасно, надо запасаться. Чашечка кофе дополнительно стимулирует выброс адреналина. А интенсивные жиросжигающие тренировки увеличивают возбуждение СНС и истощение организма.Всё это происходит в организме быстро, мобилизация всех ресурсов вопрос секунд и минут. А если такая ситуация повторяется в день сотни раз?Застойное возбуждение симпатической нервной системыВсё вышеперечисленное приводит к привычному, застойному перевозбуждению СНС. Какие тогда возможны последствия?Например, кортизол, гормон стресса, синтезируется надпочечниками в огромных количествах. Его может быть больше, чем нужно в обычной жизни более чем в 400 раз!Это приводит к тому, что иммунные железы, в частности, тимус, просто выгорают. Женщина в этот момент как будто на химиотерапии во время лечения рака. Иммунитет падает, выпадают волосы и пр.Не до иммунитета организму, когда надо спасать жизнь. Со временем, когда ситуация становится критической, начинаются болезни, связанные со снижением иммунитета.Работа репродуктивной системы блокируетсяВ этот момент организму не до размножения. Отвлекусь немного и посоветую представить, что женщина переживает, например, что ей трудно забеременеть. Сам факт переживаний запускает возбуждение симпатической нервной системы, и организм блокирует механизм зачатия.Роль переживаний на тему беременности, самочувствия ребёнка, выкидышей, родов - совершенно не осознаётся, но этот механизм - ключевой.Количество жира в организме растёт, а количество мышечной массы - снижаетсяТело становится может быть и худым, но обвислым и дряблым. Диеты дают временный эффект - вес снижается за счёт мышц и выведения воды, жировая ткань бережётся организмом. Жировая ткань, это запас на случай войны или голода. Логика организма проста, в момент стресса её надо запасать как можно больше.К тому же, вы переживаете о том, что надо похудеть. Как только диета заканчивается, или вы её нарушили - мгновенно восстанавливается жировая ткань и вода, то есть, вес возвращается и часто даже с прибавкой.Вам становится понятнее, почему вы не худеете? Вы и не можете похудеть в такой ситуации. Можете только загнать себя почти что в могилу, истощить, стать дряблой и жёлтой, но... ура! Худой!Это ли была ваша цель? Вы же наверно хотели быть красивой, здоровой и счастливой а не просто худой?С чего начать худеть?Как ни странно, с остановки и отдыха и осмысления происходящего. Самое первое, к чему нужно стремиться - к балансу симпатической и парасимпатической нервной системы.Как затормозить перевозбуждённую и уставшую симпатическую нервную систему? Как активизировать парасимпатическую?Конечно, отдых и сон. И, если честно - иногда месяцами. Сон - это единственное время, когда безраздельно доминирует парасимпатическая нервная система. Ложитесь спать вовремя, не позже 23 часов, сделайте в комнате темноту или спите с повязкой на глазах. Но сам по себе сон вопрос не решит.Главное - изменить способ реагирования на событияКонечно, это легче сказать, чем сделать, но вы должны стать в буквальном смысле "пуленепробиваемым слоном", крокодилом.Ваш здоровый пофигизм, поверьте, спасёт вам жизнь. А иначе - кому вы нужны, в хлам больная и с расшатанной нервной системой? А какие программы на жизнь вы оставляете детям?Начинаем замедлятьсяНаше внутреннее "вздрагивание" по поводу и без повода, паника, неуправляемые эмоции, переживания, рисование страшилок в воспалённом воображении вовсе не безобидны. Именно это запускает реакцию "бей или беги" и активизирует СНС.Вопрос "почему я не худею" не относится на этом этапе к первостепенным. Первостепенной является необходимость перевести организм в режим отдыха и восстановления. Когда становится активной ПНС, то всё начинает меняться.Балансируем симпатическую и парасимпатическую нервную системуЯ дам вкратце несколько советов, которые позволят вам сделать это максимально благоприятно.Постарайтесь больше отдыхать, давайте себе время побыть в уединении, подумать, послушать себя.Заведите дневник, записывайте тревожащие вас события и вашу реакцию на них. Могли ли вы отреагировать иначе?Отмените, хотя бы на месяц кофе, алкоголь, сладкие газированные напитки. Или, по крайней мере, употребляйте их реже.Старайтесь употреблять натуральные продукты, откажитесь от "мёртвой" пищи.Помните о роли дыхания - старайтесь дышать диафрагмой.Да! Перестаньте смотреть политические ток-шоу и новости. Лучше слушайте хорошую музыку.Измените качество ваших тренировокЕсли вы занимаетесь в тренажёрном зале, отмените тренировки типа "ян" - занятия на кардиотренажерах, интенсивные жиросжигающие тренировки. Они, как правило, дают временный эффект и усугубляют возбуждение СНС.Включите в свою жизнь тренировки типа "инь". Это полезно при запредельном торможении и истощении гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, для восстановления работы репродуктивной системы и иммунитета.Введите в практику силовые упражнения с отягощением на разные группы мышц. Но делайте это спокойно, учитывая свои силы и возможности.Мышечная масса будет нарастать, жировая - уменьшаться. Ваше тело приобретёт красивые формы. И вопрос "почему я не худею" больше не будет вас тревожить - ваш вес будет оптимальным. Он будет соответствовать вашей конституции, возрасту, состоянию здоровья.Старайтесь благодарить судьбу и жизнь за то, что у вас естьНаслаждайтесь ежедневными мелочами, которых вы не замечали раньше. Позвольте себе делать то, что вам по-настоящему важно. Может, вам придётся полностью переосмыслить свою жизнь.И перестаньте бороться с миром, начните им наслаждаться!Никто не давал нам гарантии, что завтрашний день вообще будет. А вы не насладились днём сегодняшним! Это - большое упущение с вашей стороны!Я хочу закончить цитатой из Рабиндраната Тагора:"Я спал, и мне снилось, что жизнь - это радость.Я проснулся и понял, что жизнь - это долг.Я начал трудиться и понял, что долг - это радость"