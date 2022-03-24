Лучшие советы для облегчения симптомов геморроя

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Наиболее эффективные способы уменьшить дискомфорт, связанный с ГЕМОРРОЕМ: использование сидячей ванны, нанесение прохладного гамамелиса или соединения соли эпсома и глицерина, прикладывание пакетов со льдом и холодных компрессов, или нанесение чистого алоэ вера или кокосового маслаНесмотря на то, что они не опасны для жизни, геморроидальные узлы могут вызывать боль и влияют на вашу повседневную деятельность. Они чаще всего затрагивают взрослых 45-65 лет, но могут появляться и у более молодых взрослых и детей. Несмотря на то, что они распространены как среди женщин, так и мужчин, женщины имеют повышенный риск их возникновения во время беременности из-за давления от вынашивания ребенка и напряжения во время родов.Геморрой: что это такое, симптомы и лечение народными средствамиЧто такое геморрой?Лучшие советы для снятия боли от геморроя в домашних условияхВсе дело в том, как вы сидитеНе используйте эти средства для лечения боли от геморрояНехирургическая помощь при геморроеКогда нужно обратиться к врачуВ одном ретроспективном исследовании с использованием данных претензий на компенсации 33034 пациентов в Тайване, исследователи оценивали взаимосвязь между геморроем и последующим развитием ишемической болезни сердца.За 12-летний период наблюдения они обнаружили, что люди с геморроем имели на 127% более высокий риск развития ишемической болезни сердца по сравнению с пациентами без геморроя.Что такое геморрой?Чтобы понять, как предотвратить геморрой и почему эти советы помогут облегчить боль и дискомфорт, связанный с ним, полезно точно осознавать, что это такое и как он формируется.Внутри ануса и нижней части прямой кишки есть вены. Когда те из них, которые находятся в стенке прямой кишки или ануса отекают или воспаляются, они превращаются во внутренние геморроидальные узлы. Вы не можете видеть или чувствовать эти узлы, но, если они раздражаются от напряжения, может возникнуть кровотечение.Геморрой может также образовываться под кожей вокруг ануса, тогда это называется наружный геморрой. Когда узлы раздражаются, они вызывают зуд или кровотечение. В некоторых случаях, геморрой может проходить бессимптомно и безболезненно, и вы не будете знать, что он у вас есть, если врач не проведет осмотр.Симптомы могут быть следующими:Ярко-красная кровь после испражнения в унитазе или на туалетной бумагеЗуд в заднем проходеКомок снаружи заднего прохода, который иногда приходится вставлять внутрь после испражненияПокраснение, болезненность и припухлость вокруг заднего проходаБоль вокруг ануса при сиденииГеморроидальные узлы схожи с варикозными венами в ногах. Другими словами, вены выпирают и набухают, иногда в ответ на усиление внутрибрюшного давления.Лучшие советы для снятия боли от геморроя в домашних условияхКогда вы испытываете боль и дискомфорт от геморроя, скорее всего, вам захочется избавиться от них как можно быстрее. В некоторых случаях средства для этого можно найти в кухонном шкафу.Используйте биде — Поскольку геморрой – это раздраженные вены, использование биде это эффективный, менее раздражающий и недорогой способ очистки заднего прохода после дефекации. Если его еще нет, можно купить безопасный и простой комплект самостоятельной установки на унитаз.Смягчите ваш стул — Поскольку геморрой усугубляется напряжением во время дефекации, очень важно поддерживать мягкость стула. Важная стратегия – есть достаточное количество пищевых волокон. Волокно бывает двух видов: легко растворяемое в воде и нерастворимое, которое не изменяется при проходе через прямую кишку.Пейте достаточно воды — Запор является результатом твердого сухого стула, который трудно проходит и раздражает прямую кишку. Одной из наиболее распространенных причин является обезвоживание.Питье достаточного количества воды является ключевым компонентом оптимального здоровья и, по данным исследования Гарвардского университета, 54,5% детей и подростков хронически обезвожены. Это влияет на здоровье и успеваемость.Попробуйте использовать стульчик для ног — Сидение на унитазе – не лучшее положение, которое может способствовать трудностям при дефекации, что приводит к геморрою и другим проблемам, таким как урологические расстройства, выпадение прямой кишки и анальные трещины.Сидение на корточках помещает вашу пищеварительную систему в анатомически правильное положение, что облегчает дефекацию и уменьшает запоры. Сидение на корточках на унитазе требует силы, гибкости и равновесия. Другой вариант – использование стульчика для ног, который поможет принять нужное положение.Ограничьте время сидения на унитазе — Сидение на унитазе в течение длительного времени оказывает дополнительное давление на геморроидальные узлы, увеличивая раздражение вен и, следовательно, ухудшая симптомы. Ограничьте время в туалете до требуемого для завершения испражнения.Нанесите прохладный гамамелис — Хотя нет научных доказательств пользы гамамелиса, в народной медицине он используется в течение многих десятилетий. Клиника Кливленда сообщает, что он содержит дубильные вещества и масло, которые могут помочь уменьшить воспаление, а некоторые говорят, что он подтягивает кожу, являясь естественным противовоспалительным средством.Натуральный гамамелис – это вяжущее средство, которое помогает стянуть ткани и обладает антиоксидантными свойствами, по данным одного исследования. Он помогает уменьшить боль, зуд и кровотечение, пока геморроидальный узел не пропадет, но обеспечивает только облегчение симптомов и не может ускорить заживление.Алоэ вера — обладает противовоспалительными свойствами, и некоторые безрецептурные кремы и подушечки от геморроя пропитаны им, чтобы снять воспаление налитых кровью вен.Клиника Кливленда сообщает, что нет текущих исследований, подтверждающих эффективность его использования при геморрое, но алоэ вера демонстрировал пользу при других воспалительных заболеваниях кожи, и его рекомендуется попробовать, при условии, что это чистый алоэ, а не использованный в креме или подушечках с другими ингредиентами.Соль Эпсома и глицерин — Это домашнее средство может помочь при болезненных геморроидальных узлах и его просто приготовить самому. Смешайте 2 столовые ложки английской соли с 2 столовыми ложками глицерина. Поместите на марлевую салфетку над болезненной областью и оставьте на 20 минут. Повторяйте каждые четыре-шесть часов, пока боль не уйдет.Кокосовое масло — Этот естественный увлажняющий крем также обладает противовоспалительными свойствами. Нанесение кокосового масла поможет уменьшить раздражение и отек и желание почесаться.Пакеты со льдом — Пакеты со льдом и холодные компрессы могут помочь в борьбе с болью, воспалением и отеком. Не прикладывайте кубики льда непосредственно к коже; сначала оберните их в маленькое полотенце, чтобы предотвратить ее повреждение. Оставьте их примерно на 15 минут и продолжайте прикладывать каждые один-два часа, пока боль не утихнет.Свободная одежда — Вы можете поддержать исцеление, нося свободную одежду, которая не натирает. Это не дает геморроидальным узлам раздражаться от избытка пота и снимает симптомы.Все дело в том, как вы сидитеСлово sitz происходит от немецкого глагола «sitzen», что означает «сидеть». Сидячая (sitz) ванна также называется ванной до бедер и представляет собой тип замачивания, который затрагивает только бедра и ягодицы.Цель состоит в том, чтобы ускорить исцеление больных, перенесших ректальную операцию или геморрой, маточные колики или инфекцию простаты.Теплые сидячие ванны являются одним из самых простых и эффективных способов уменьшить боль при геморрое. Это европейская традиция, в которой только таз и брюшная область погружаются в воду. Другие используют прохладную сидячую ванну, чтобы уменьшить запор или привести в тонус мышцы мочевого пузыря или кишечника.В некоторых случаях, вы можете почувствовать головокружение, вставая из горячей сидячей ванны, но при геморрое вода должна быть теплой. Сидячая ванна может облегчить зуд, раздражение и спазмы мышц сфинктера, которые приходят с болью от геморроя.Можно использовать небольшую пластиковую переносную ванночку, которую можно установить над сиденьем унитаза, или вы можете использовать обычную ванну, наполненную теплой водой на несколько дюймов. Многие эксперты рекомендуют 20-минутную ванну после каждого испражнения, в дополнение к двум-трем в течение дня, чтобы облегчить геморрой.После принятия ванны осторожно промокните область. Не трите, это раздражает геморроидальные узлы. Кроме того, вы можете использовать холодный воздух из фена, чтобы высушиться. Замачивание в теплой воде помогает быстрее заживлять раны, ускоряя кровоснабжение.Не используйте эти средства для лечения боли от геморрояВдобавок к способам уменьшения боли, перечисленным выше, есть несколько вещей, которых вы должны избегать, так как они ухудшают симптомы и дискомфорт. Как уже упоминалось выше, откажитесь от использования любых мыльных продуктов на пораженной области, так как они сушат кожу и повышают риск кровотечения.Кроме того, коммерческие детские влажные салфетки и ароматизированная туалетная бумага раздражают и могут усиливать зуд и боль. Некоторые предлагают использовать яблочный уксус, но Клиника Кливленда рекомендует избегать этого, поскольку он может обжечь раздраженную кожу и усугублять проблемы с течением времени.Поскольку существует несколько других естественных стратегий снятия симптомов, разумно держаться подальше от яблочного уксуса. Масло чайного дерева является еще одним антисептическим и противовоспалительным эфирным маслом, которое некоторые рекомендуют для снятия симптомов.Однако, поскольку эта стратегия не была хорошо изучена, специалисты рекомендуют его избегать. Не ждите, если вам нужно сходить в туалет. Когда вы откладываете поход в уборную, прохождение стула затрудняется. Это увеличивает давление, деформирование и симптомы геморроя.Вместо этого, подумайте о создании расписания, чтобы сделать опорожнение кишечника регулярным. Когда геморроидальные узлы воспаляются и раздражаются, лучше избегать разжижающих кровь препаратов, таких как аспирин, если это возможно, так как они увеличивают риск кровотечения.Нехирургическая помощь при геморроеЕсть несколько типов нехирургических методов лечения, которые ваш врач может применить для избавления от геморроя. Перед проведением любого из них, обсудите плюсы и минусы каждого метода с вашим врачом и убедитесь, что это комфортный для вас вариант.Один из моих любимых профилактических методов – использование полифенольного биофлавоноида рутина, который является более мощным производным кверцетина. Он лечит геморроидальные узлы, естественно стабилизируя и стягивая стенки кровеносных сосудов.Резиновая перевязка — Эта процедура используется в кабинете врача для лечения пролабирующих или кровоточащих внутренних геморроидальных узлов. Во время процедуры специальная резиновая лента размещается у основания геморроидального узла и останавливает кровоснабжение.В течение недели, перевязанная область засыхает и отваливается, оставляя рубцовую ткань. Эта процедура имеет самый низкий риск рецидива, но не подходит тем, кто использует антикоагулянты или людям с расстройствами кровотока.Она может также привести к усилению кровотечения, боли и сгущению крови или инфекциям. Если у вас несколько геморроидальных узлов, процедуру необходимо будет повторить. Используется специализированное оборудование, а врач будет контролировать ваше состояние; ни в коем случае не пытайтесь проделать это дома.Инфракрасная коагуляция — Эта процедура может применяться для лечения небольших геморроидальных узлов. Врач использует инструмент, который направляет инфракрасный свет. Тепло вызывает образование рубцовой ткани, что останавливает кровоснабжение и обычно уменьшает узел. Местный анестетик будет использоваться, чтобы уменьшить дискомфорт.При нескольких узлах, вам может потребоваться несколько процедур. Восстановительный период занимает несколько дней, и необходимо соблюдать осторожность, чтобы уменьшить запор и напряжение для предотвращения расхождения шрама.Склеротерапия — Во время этой процедуры врач вводит раствор непосредственно в узел, вызывая местную реакцию и в конечном счете уменьшая его. Процедура является эффективной и безопасной для людей с циррозом, имеющих кровоточащие геморроидальные узлы, и в этом случае она предпочтительнее, чем перевязка.Несмотря на лечение, есть риск, что геморрой вернется через несколько лет, и некоторые эксперты полагают, что процедура менее эффективна, чем перевязка.Когда нужно обратиться к врачуВ большинстве случаев вы сможете вылечить симптомы геморроя в домашних условиях с помощью народных средств. Тем не менее, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, если вы испытываете сильную боль в анусе и кровотечения, которые могут быть связаны с болью в животе, поносом или высокой температурой.Геморроидальные узлы могут прогрессировать до такого состояния, что они становится тромбированным. В этой ситуации он выталкиваются наружу из заднего прохода и становится наполнен тромбами. Это добавляет дискомфорт к повседневной деятельности.