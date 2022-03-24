Высокий уровень холестерина: советы по образу жизни, чтобы снизить его

Высокий уровень холестерина является распространенной проблемой, и если его долго не замечать, это может существенно увеличить риск сердечных заболеваний.Холестерин, будучи жировым веществом, нужен организму в определенном количестве для сохранения здоровья. В этом отношении он похож на висцеральный жир, который тоже необходим в некотором объеме для защиты органов брюшной полости и резервного источника энергии.Холестерин, в свою очередь, важен для поддержания здоровья сердца – но в том случае, когда это «хороший» холестерин. Также он известен как ЛПВП, липопротеины высокой плотности. Его высокий уровень не позволяет накапливаться в артериях «плохому» холестерину низкой плотности, который образует в сосудах бляшки, повышая кровяное давление и заодно риск сердечных заболеваний.Если врачи говорят, что у человека повышен уровень холестерина, они подразумевают высокое содержание в крови именно «плохого» холестерина ЛПНП.В свою очередь, представители службы здравоохранения NHS дают несколько советов по образу жизни, помогающих снизить его уровень.Сократить потребление алкоголя. NHS рекомендует избегать употребления более 14 единиц алкоголя в неделю, а также проводить несколько дней без алкоголя каждую неделю, избегать употребления большого количества спиртного за короткое время (запойное пьянство).Другие советы по снижению уровня холестерина.Есть меньше жирной пищи.Больше заниматься физическими упражнениями.Контролировать вес.Отказаться от курения.Нужно ли принимать статины? Препараты статины снижают скорость выработки холестерина ЛПНП в печени. Если они прописаны, их обычно следует принимать постоянно на протяжении жизни в виде таблетки один раз в день. Наряду со снижением высокого уровня холестерина статины используются и для уменьшения риска других сердечно-сосудистых событий, сердечных приступов, инсультов. Но как и другие лекарства, статины способны вызывать побочные эффекты, включая диарею, головную боль, тошноту. С врачом, назначающим препарат, следует обсуждать их вероятность для себя.