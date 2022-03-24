Чесночная вода: Утренний ритуал здоровья
Лабораторные исследования показали, что сырой чеснок убивает бактерии, снижает уровень липидов в крови и потенциально снижать кровяное давление. Некоторые исследования также показали, что чеснок может стимулировать иммунную систему и замедлять рост опухоли при некоторых видах рака. Пейте чесночную воду в качестве здорового ритуала каждое утро, одну неделю в месяц. Чесночная вода - это средство быстрого приготовления.
Когда пить чесночную воду
Когда вы боретесь с вирусом или бактериями
Перед путешествием, чтобы повысить свой иммунитет
Когда тело нуждается в чистке
При первых признаках простуды
Ингредиенты:
8 зубчиков органического чеснока
1 литр воды
Очистить, нарезать пополам и промыть зубчики чеснока в воде. Поместите чеснок в банку, залейте водой и закройте. Поместите чесночную воду в холодильник на час перед использованием.
Как употреблять:
Смешайте 1/4 стакана чесночной воды с 1 стаканом обычной фильтрованной воды.
Пейте через трубочку
Для борьбы с вирусом или гриппом
1-й день
Пейте чесночную воду каждые полтора часа в течение дня.
2-й день:
Пейте чесночную воду каждые два часа или хотя бы три раза в день.
Продолжайте пить чесночную воду в течение следующих семи дней несколько раз в день.
Вы можете продолжать употреблять один и тот же чеснок и наполнять банку водой до трех дней. На четвёртый день следует приготовить воду заново. Всегда храните вопубликовано econet.ru
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