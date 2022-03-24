Чесночная вода: Утренний ритуал здоровья

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Чеснок обладает целебными свойствами, которые естественным образом борются с бактериями, вирусами, плесенью и дрожжами.Лабораторные исследования показали, что сырой чеснок убивает бактерии, снижает уровень липидов в крови и потенциально снижать кровяное давление. Некоторые исследования также показали, что чеснок может стимулировать иммунную систему и замедлять рост опухоли при некоторых видах рака. Пейте чесночную воду в качестве здорового ритуала каждое утро, одну неделю в месяц. Чесночная вода - это средство быстрого приготовления.Когда пить чесночную водуКогда вы боретесь с вирусом или бактериямиПеред путешествием, чтобы повысить свой иммунитетКогда тело нуждается в чисткеПри первых признаках простудыИнгредиенты:8 зубчиков органического чеснока1 литр водыОчистить, нарезать пополам и промыть зубчики чеснока в воде. Поместите чеснок в банку, залейте водой и закройте. Поместите чесночную воду в холодильник на час перед использованием.Как употреблять:Смешайте 1/4 стакана чесночной воды с 1 стаканом обычной фильтрованной воды.Пейте через трубочкуДля борьбы с вирусом или гриппом1-й деньПейте чесночную воду каждые полтора часа в течение дня.2-й день:Пейте чесночную воду каждые два часа или хотя бы три раза в день.Продолжайте пить чесночную воду в течение следующих семи дней несколько раз в день.Вы можете продолжать употреблять один и тот же чеснок и наполнять банку водой до трех дней. На четвёртый день следует приготовить воду заново. Всегда храните вопубликовано econet.ru