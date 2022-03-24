Витамин В11 для борьбы с лишним весом и не только

Карнитин, в качестве кофермента А играет важную роль в метаболизме жиров, — он играет важную роль в окислении и переносе жирных кислот к клеткам организма, для обеспечения клеток энергией.В данной статье мы рассмотрим с Вами такой замечательное и жизненно-необходимое вещество, как – витамин В11, а также его функции в жизнедеятельности организма, источниками и необходимой суточной дозой для человека. Кроме того, узнаем, как принимать карнитин и чем он полезен.Витамин В11 (Карнитин, левокарнитин, лат. Levocarnitinum) – витаминоподобное вещество, относящееся к витаминам группы В.Другие названия витамина В11: витамин BТ, карнитин, Л-карнитин, L-карнитин, левокарнитин, витамин-гамма.Карнитин, в качестве кофермента А играет важную роль в метаболизме жиров, — он играет важную роль в окислении и переносе жирных кислот к клеткам организма, для обеспечения клеток энергией. В наше время карнитин достаточно популярен среди фитнесс-тренеров, а также людей, которые борются с ожирением, т.к. данное вещество борется с излишком жира в мышечной системе человека. Кроме того, карнитин является замечательным профилактическим средством против развития сердечно-сосудистых заболеваний.Впервые о карнитине узнали благодаря советским ученым В.С. Гулевичу и Р.П. Кримбергу, в 1905 году. Первые образцы вещества были выведены из мышечной ткани, при этом его назвали витамин BТ. Спустя десятилетия, аж в 1960 году, его смогли синтезировать.Химические свойства карнитина: белый порошок кристаллической структуры, легко растворимый в воде и горячем спирте, но практически не растворимый в бензоле, эфире и ацетоне. Температура плавления – 195-197°С.Карнитин существует в 2х формах – L (L-карнитин) и D (D-карнитин). Важную роль в организме играет именно L форма.Систематическое название: (3R) -3-гидрокси-4-триметиламмонио-бутаноат.Химическая формула: C7H15NO3CAS: 541-15-1.Как мы уже и говорили, L-карнитин играет важную роль в обмене веществ и помогает справиться с лишними килограммами. Рассмотрим подробнее, какие еще несет в себе функции витамин B11:— поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы;— контролирует уровень холестерина в крови, укрепляет сердечную мышцу (миокард);— предупреждает такие болезни, как – атеросклероз, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца (ИБС), инсульт, гипертония, злокачественные опухоли (рак);— укрепляет нервную систему;— способствует росту мышечных тканей;— прибавляет силы организму, особенно при больших физических нагрузках, благодаря чему, левокарнитин часто применяют при синдроме хронической усталости;— повышает умственную активность;— помогает организму очиститься от токсинов, выводя их через почки;— способствует регенерации тканей.Карнитин применяется при:Лечении аритмии, сахарного диабета, алкоголизма, болезни Альцгеймера, синдрома гиперактивности, кардиомиопатии, сердечной недостаточности, гастрита и других заболеваний ЖКТ, ожирения;депрессии, ПМС;тяжелых умственных и физических нагрузках, занятии спортом;беременности и кормлении грудью;депрессии, стрессах; назначают недоношенным детям.О недостатке витамина В11 в организме могут свидетельствовать следующие проявления:Вялость, частые упадки сил;Частые проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, например постоянное повышенное артериальное давление;Чрезмерная раздражительность;Избыточная масса тела.Рекомендуемая суточная потребность витамина B11 здорового человека составляет 300-1200 мг.При больших физических и умственных нагрузках, беременности и лактации, различных заболеваниях доза может быть увеличена до 1200—6000 мг/сутки.Витамин B11, при правильном сбалансированном питании поступает в организм в достаточном количестве.Противопоказаний к приему карнитина не выявлено.При неконтролируемом приемы Л-карнитина могут проявиться следующие симптомы:Боль в животе;Тошнота, рвота;Аллергические реакции;Мышечная слабость.Растительные:авокадо,тыква,семечки кунжутаЖивотные:домашняя птица,молочные продукты,яйца,рыба,баранина,говядина.Химические: «L-карнитин», «Карнитен», витаминные комплексы.Синтез в организме: вырабатывается в организме печенью и почками, но при условии нормального сбалансированного питания продуктами, богатыми на витамины – В3, В6, В9, В12, С, а также метионина, лизина, железа и ряда некоторых ферментов.Витамин B11 разрушается при термической обработке продуктов, его содержащих, при температуре свыше 195°С.Липоевая кислота способствует усилению физиологического действия карнитина в организме.