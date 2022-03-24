Витамин В11 для борьбы с лишним весом и не только
В данной статье мы рассмотрим с Вами такой замечательное и жизненно-необходимое вещество, как – витамин В11, а также его функции в жизнедеятельности организма, источниками и необходимой суточной дозой для человека. Кроме того, узнаем, как принимать карнитин и чем он полезен.
Витамин В11 (Карнитин, левокарнитин, лат. Levocarnitinum) – витаминоподобное вещество, относящееся к витаминам группы В.
Другие названия витамина В11: витамин BТ, карнитин, Л-карнитин, L-карнитин, левокарнитин, витамин-гамма.
Карнитин, в качестве кофермента А играет важную роль в метаболизме жиров, — он играет важную роль в окислении и переносе жирных кислот к клеткам организма, для обеспечения клеток энергией. В наше время карнитин достаточно популярен среди фитнесс-тренеров, а также людей, которые борются с ожирением, т.к. данное вещество борется с излишком жира в мышечной системе человека. Кроме того, карнитин является замечательным профилактическим средством против развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Впервые о карнитине узнали благодаря советским ученым В.С. Гулевичу и Р.П. Кримбергу, в 1905 году. Первые образцы вещества были выведены из мышечной ткани, при этом его назвали витамин BТ. Спустя десятилетия, аж в 1960 году, его смогли синтезировать.
Химические свойства карнитина: белый порошок кристаллической структуры, легко растворимый в воде и горячем спирте, но практически не растворимый в бензоле, эфире и ацетоне. Температура плавления – 195-197°С.
Карнитин существует в 2х формах – L (L-карнитин) и D (D-карнитин). Важную роль в организме играет именно L форма.
Систематическое название: (3R) -3-гидрокси-4-триметиламмонио-бутаноат.
Химическая формула: C7H15NO3
CAS: 541-15-1.
Как мы уже и говорили, L-карнитин играет важную роль в обмене веществ и помогает справиться с лишними килограммами. Рассмотрим подробнее, какие еще несет в себе функции витамин B11:
— поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы;
— контролирует уровень холестерина в крови, укрепляет сердечную мышцу (миокард);
— предупреждает такие болезни, как – атеросклероз, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца (ИБС), инсульт, гипертония, злокачественные опухоли (рак);
— укрепляет нервную систему;
— способствует росту мышечных тканей;
— прибавляет силы организму, особенно при больших физических нагрузках, благодаря чему, левокарнитин часто применяют при синдроме хронической усталости;
— повышает умственную активность;
— помогает организму очиститься от токсинов, выводя их через почки;
— способствует регенерации тканей.
Карнитин применяется при:
Лечении аритмии, сахарного диабета, алкоголизма, болезни Альцгеймера, синдрома гиперактивности, кардиомиопатии, сердечной недостаточности, гастрита и других заболеваний ЖКТ, ожирения;
депрессии, ПМС;
тяжелых умственных и физических нагрузках, занятии спортом;
беременности и кормлении грудью;
депрессии, стрессах; назначают недоношенным детям.
О недостатке витамина В11 в организме могут свидетельствовать следующие проявления:
Вялость, частые упадки сил;
Частые проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, например постоянное повышенное артериальное давление;
Чрезмерная раздражительность;
Избыточная масса тела.
Рекомендуемая суточная потребность витамина B11 здорового человека составляет 300-1200 мг.
При больших физических и умственных нагрузках, беременности и лактации, различных заболеваниях доза может быть увеличена до 1200—6000 мг/сутки.
Витамин B11, при правильном сбалансированном питании поступает в организм в достаточном количестве.
Противопоказаний к приему карнитина не выявлено.
При неконтролируемом приемы Л-карнитина могут проявиться следующие симптомы:
Боль в животе;
Тошнота, рвота;
Аллергические реакции;
Мышечная слабость.
Растительные:
авокадо,
тыква,
семечки кунжута
Животные:
домашняя птица,
молочные продукты,
яйца,
рыба,
баранина,
говядина.
Химические: «L-карнитин», «Карнитен», витаминные комплексы.
Синтез в организме: вырабатывается в организме печенью и почками, но при условии нормального сбалансированного питания продуктами, богатыми на витамины – В3, В6, В9, В12, С, а также метионина, лизина, железа и ряда некоторых ферментов.
Витамин B11 разрушается при термической обработке продуктов, его содержащих, при температуре свыше 195°С.
Липоевая кислота способствует усилению физиологического действия карнитина в организме.
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