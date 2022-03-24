Врач Аптон назвала 4 эффективных в снижении холестерина напитка

Употребление некоторых напитков способствует снижению уровня холестерина в крови, утверждает врач-диетолог.В интервью врача Джули Аптон были перечислены напитки, которые бывают эффективными в снижении высокого холестерина.Чай. По словам врача Аптон, в чае содержится большое количество растительных соединений флавоноидов. Благодаря их действию снижается концентрация холестерина в крови.Гранатовый сок. Этот напиток тоже содержит много флавоноидов, помимо них еще и антиоксиданты, обладающие способностью сокращать уровень холестерина. Питье полностью натурального гранатового сока препятствует росту холестериновых бляшек в сосудах.Красное вино. В небольшом количестве оно может помогать контролировать холестерин, говорит Джули Аптон. Гипотензивный эффект обеспечивается веществами напитка – катехинами, антоцианами.Овсяное молоко. При условии, что в нем нет сахара, такое молоко является полезным, так как содержит бета-глюканы, способствующие расщеплению холестерина. Врач подчеркнула, что этот напиток, как и другие важно пить в разумных пределах.