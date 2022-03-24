Генеральная уборка для тела: 3 простых метода очищения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В процессе жизнедеятельности в нашем организме накапливаются вредные вещества. Удалить шлаки и токсины возможно посредством так называемых пищевых чисток. Вот три эффективных метода, которые улучшат состояние организма и функции различных органов и систем.Чтобы избежать проблем со здоровьем из-за зашлакованности организма, ему требуется помощь. Кишечник играет важную роль в функционировании многих органов. Поэтому его здоровая работа – залог молодости и хорошего самочувствия. Очищение – это новый виток в жизни вашего организма. Как самим провести пищевую чистку и освободиться от скопившихся шлаков, токсинов и прочих вредных веществ? Узнайте прямо сейчас. Если верить восточной медицине, систематические чистки способствуют здоровью и долголетию.Три продукта, которые очищаютМетод №1 — рисовая терапияМеханизм очищения базируется на продолжительном употреблении в пищу предварительно вымоченного риса (предпочтительно бурого) при минимальном применении кухонной соли. Указанный способ подходит при терапии и профилактике таких заболеваний как остеохондроз, артриты и недуги мочеполовой системы.Так называемая рисовая терапия способствует улучшению обмена веществ и функций почек и печени, удаляет накопившиеся токсические соединения и помогает в борьбе с избыточным весом.День 1-й. 2 ст. ложки риса залить холодной водой.День 2-й. Рис промыть и снова залить холодной водой. В другую посуду еще раз насыпать 2 ст. ложки риса, промыть его и залить водой до совокупного объема 200 мл.День 3-й. Промыть рис в первых двух емкостях, еще раз залить его холодной водой, по такой же схеме приготовить рис в третьей емкости – промыть, отправить в третью емкость и долить водой до общего объема 200 мл.День 4-й. Промыть рис в предыдущих емкостях, опять его залить водой и по той же схеме приготовить очередную порцию.День 5-й. Порцию риса, находящуюся в первой емкости, промыть и варить без соли 3-5 мин., остудить и съесть.Итак, на завтрак употребляется исключительно рис, перед приемом пищи разрешается выпить стакан воды (примерно за 30 минут), после этого не следует есть и пить. Через 4 часа разрешается выпить стакан воды, зеленого чая, а через полчаса можно пообедать. В продолжение дня рацион привычный, но не следует увлекаться солью и жирами.Снова приготовить порцию риса. На другой день используется рис из второй емкости, в других банках следует снова промыть рис и залить его чистой водой. В указанном режиме следует питаться 40-50 дней, употребляя на завтрак исключительно воду и рис без добавления поваренной соли и каких-либо добавок и делая после указанного приема пищи 4-часовой перерыв. Не возбраняется съедать рис в сыром виде, потому что вымоченный в продолжение 5 дней, он становится мягким. Плюс ко всему рис, не прошедший термическую обработку, оказывает глистогонный эффект.О чем необходимо знать.Съеденный с утра рис усилит ощущение голода, поэтому примерно через два часа человеку снова захочется есть. Но следует потерпеть. Если не выдержать и поесть, смысла в подобном лечении не будет совершенно. Но через несколько дней человек привыкает к этому режиму питания.Рисовая терапия оказывает мочегонный эффект и удаляет из организма значительный объем кальция. Не исключены в этот период недомогания – остеопороз, ломкость ногтей, болезни зубов и проч. Чтобы убрать указанные проблемы, необходимо обогатить меню продуктами с высокой концентрацией кальция. Это, прежде всего, молокопродукты (творог, сыр), курага, овощи.Использовать указанную практику следует не чаще одного раза в год.Метод №2 - прием травяного сбора (опыт аюрведической медицины)Целители с давних времен практиковали его для чистки сосудов. Есть мнение, что указанный сбор имеет омолаживающий эффект.Технология приготовления:Взять в одинаковых соотношениях (по 100 г в сухом виде) траву бессмертника, ромашку, зверобой и березовые почки. Все перемешать, можно измельчить крупные фракции в кофемолке. Отправить смесь в сухую, герметично закрывающуюся емкость из стекла.Каждое утро на голодный желудок, за 1 час до завтрака, необходимо выпивать по стакану напитка.Как его приготовить:Взять 2 ст. ложки указанного сбора, добавить 0,5 л воды и держать на водяной бане в течение 15 минут.Можно: выдержать в термосе в продолжение 20 минут и потом процедить. Завтрак в период прохождения курса терапии желательно неплотно. В вечернее время оставшуюся часть напитка (1 стакан) немного подогреть и выпить через 1,5-2 часа после ужина и ничего есть до самого утра.Такие каждодневные чистки необходимо осуществлять до тех пор, пока не кончится смесь.Метод №3 – исцеление посредством яблочного уксусаУказанная техника полезна при избыточном весе, стабильной усталости, головных болях, гипертонии. Прием уксуса активирует функции различных систем организма, запускает обмен веществ, очищает кишечник, снабжает микроэлементами.Схема применения яблочного уксуса: 2 ч. ложки на 1 стакан воды, пить примерно 3 раза в день за 20 минут до приема пищи. Посредством уксуса ваш организм устранит последствия порочной диеты. Метод настоятельно рекомендован персонам, склонным к перееданию, сладкой пище.