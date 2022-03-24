Что делать, если из-за стресса совсем нет аппетита

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В тревожной обстановке, как сейчас, люди часто теряют аппетит. Кто-то не может есть, потому что «другие страдают», кто-то попросту не успевает сесть за стол и перекусить.Питаться разнообразно и вовремя — базовая потребность организма. Без регулярного питания не будет сил и энергию на помощь себе и другим.Почему во время стресса пропадает аппетит?Комментирует Наталья Антонова, врач-эндокринолог, диетолог.В период сильной стрессовой ситуации надпочечники выбрасывают в кровь большое количество гормона адреналина. Он повышает кровяное давление, усиливает частоту сердечных сокращений и отодвигает потребность в еде на второй план.Как правило, подобное происходит при достаточно сильном и кратковременном стрессе. При более длительной стрессовой ситуации надпочечники реагируют выбросом гормона кортизола. Этот гормон, наоборот, провоцирует желание плотно поесть.Что есть, чтобы поддержать организм?В период стресса в организме активно расходуются запасы магния, витамины группы В, витамин С. Основной задачей является восполнение этих дефицитов. Важно также насыщать организм продуктами, богатыми витамином D.Следует включить в рацион семена льна, тыквы, подсолнечника, орехи. Они помогают восполнить дефицит магния.Красные и черные ягоды, киви, болгарский перец помогут восполнить дефицит витамина С.Авокадо, орехи кешью дадут витамины группы В для улучшения работы нервной системы.Лосось и молочные продукты позволят организму получить витамин Д, повышающий общий фон настроения.Сложные углеводы и аминокислота триптофан, содержащаяся в мясе, яйцах, фасоли будет способствовать выработке серотонина — гормона счастья.Как восстановить аппетит?Комментирует Павел Ивакин, врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста».Восстановить режим сна. В среднем — восемь часов, но возможны индивидуальные особенности.Больше двигаться. Иногда это сложно. Если нет возможности посещать спортзал, самый простой вариант — пешие прогулки. Сейчас у многих в телефоне есть удобная программа — шагомер. Постарайтесь выполнять допустимый минимум в десять тысяч шагов.Вернуть режим еды. Как снова обрести аппетит, если он утерян? Начинаем с простого. Дробное питание маленькими порциями, но шесть раз в день. Понаблюдайте в течение 3-7 дней. Если аппетит восстановится и не будет никаких жалоб дополнительно, живите дальше спокойно. Хотелось бы пожелать — без стрессов.Может ли аппетит пропасть не из-за стресса?Стрессы, хоть и частая причина отсутствия аппетита, но далеко не единственная. Одной из не частых, но серьезных причин снижения или потери аппетита являются онкологические заболевания. Если нет желания есть в течение нескольких дней или недель — это повод обратиться к врачу.Что сделать, чтобы подготовиться к осмотруСделать дневник температуры. Нужно измерять температуру тела дважды в день, утром и вечером в течение недели. Полученные данные в обязательном порядке записывать. Это облегчит постановку диагноза и рекомендации при визите к врачу.Измерить свой вес. Продолжать измерения раз в неделю на одних и тех же весах. В идеале вес измеряется утром, после туалета с минимумом одежды.Вспомнить, какие еще жалобы появились одновременно, незадолго до или через некоторое время после снижения аппетита. Эти вопросы будет задавать врач на приеме — вам просто будет проще отвечать.Вспомнить, были ли извращения аппетита. Отвращение к некоторым продуктам или блюдам может исчезать и снова появляться в течение суток.Еще раз напоминаем, что реальную причину снижения/потери аппетита может выявить врач на приеме.