Ученые определили продукты, мешающие достичь долголетия

Согласно исследованию, в регионах с большим количеством людей-долгожителей традиционно не принято употреблять некоторые продукты.На нашей планете существуют «голубые зоны» – места, где население отличается высокой концентрацией долгожителей. Ученый Дэн Бюттнер, известный своими работами по изучению особенностей жизни в таких регионах, пришел к заключению, что их местные жители не едят или употребляют в очень ограниченном количестве некоторые продукты.Фастфуд. Продукты, относящиеся к фастфуд-кухне, мешают достичь долголетия, поскольку часто представляют собой жареные, насыщенными калориями, жиром или трансжирами, усилителями вкуса блюдами. Следствием их постоянного поедания может стать повышенное давление и высокий холестерин в крови, а также лишний вес, с которым тесно связаны болезни сердца, рак.Продукты с добавленным сахаром. Обработанные продукты, содержащие добавленный сахар и высокую концентрацию быстро усваиваемых углеводов, тоже способствуют ожирению и болезням, мешающим достичь долголетия (например, диабету). Ученые советуют употреблять сахар в объеме, не превышающем 28 граммов в день.Переработанное мясо. Продукты из него них содержат соль, консерванты – все в высокой дозе. Согласно данным, которые опубликовал журнал Critical Reviews in Food Science and Nutrition, их регулярное поедание можкт стать причиной того, что появится ишемическая болезнь сердца, которая является предшественником инфаркта.Газированные напитки. Ученые определили, что люди, склонные к долголетию, не пьют их в повседневной жизни.«Регулярное употребление сладких газированных напитков ассоциируется с высоким риском развития заболеваний сердца, диабета второго типа, ожирения, заметно сокращающих продолжительность жизни».