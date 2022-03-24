Профессор Кутушов назвал главные признаки, что вы едите слишком много жирного

Любовь к жирной пище заложена в нас от рождения. Однако во всем нужно знать меру: переизбыток такой еды не просто вреден для фигуры — опасен для жизни.Все мы знаем о пользе здоровой еды, однако будем честными: большинству по душе все равно что-то жирное и калорийное, а не брокколи на пару. Диетологи говорят, что совсем запрещать себе есть вредную еду не стоит — запреты только усилят вашу тягу сорваться.Но что будет, если съесть слишком много жирной пищи? Спойлер: ничего хорошего.В каких продуктах есть полезные жиры:Орехи;Рыба;Масла;Семена чиа.врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и ОткрытийЖирны нужны нашему организму: это наш запас энергии. Однако все хорошо в меру. Если один раз объесться жирной пищей, серьезных последствий не будет. А вот если есть такую еду постоянно, можно подорвать свое здоровье.Важно отметить: людям, живущих на севере в холодном климате, нужно есть чуть больше жирной пищи, нежели тем, кто живет в тепле.Как понять, что вы едите много жирного? Любители жирной пищи нередко страдают от диареи и метеоризма. Кроме того, при переизбытке жиров страдает здоровье сердечно-сосудистой системы, нарушается обмен веществ.Есть мнение, будто бы поправиться можно только от «плохих» жиров. Это не так — любые жиры довольно калорийны, и любой избыток калорий избыток калорий откладывается на боках, сосудах и внутренних органах.Из этого выходит и другое последствие переизбытка жирной пищи — метаболические нарушения. Дело в том, что если человек получает больше энергии, чем тратит, происходит сбой. Как итог — болезни вроде сахарного диабета и подагры.От переизбытка жирного пострадает кожаЖирные продукты провоцируют избыточную выработку кожного сала. Из-за этого на коже может появляться неприятный блеск. Поры могут закупориться, появляются прыщи и черные точки.Поэтому если вы вдруг заметили, что ваша несклонная к жирности кожа в последнее время стала выглядеть хуже, появились высыпания без других причин — нужно задуматься, не едите ли вы слишком много жирного.Переизбыток жирного — путь к инсульту и инфарктуДело в том, что любовь к жирной пище — один из факторов риска появления атеросклероза. Ведь именно жирное — главный источник холестерина и холестериновых «бляшек».Высокий холестерин страшен тем, что очень долго не проявляет себя через заметные и однозначные симптомы. Среди самых распространенных признаков — гипертония и проблемы с кровообращением.Атеросклероз очень опасен: это состояние повышает шансы столкнуться с инсультом и инфарктом. Поэтому считать жиры буквально в граммах все-таки стоит — особенно если есть первые признаки повышенного холестерина.Жирная еда и ракНаконец, есть мнение, что жирная еда повышает риск заболеть раком. Ученые из Массачусетского технологического института поставили эксперимент: они кормили подопытных мышей высококалорийной едой, на 60% состоящей из жиров.В ходе исследования специалисты установили: жирная пища приводит к активации белка PPAR-дельта, регулирующего обмен веществ в организме и реагирующего на жирные кислоты в окружающей клетку среде. Активированный белок стимулирует рост и деление стволовых клеток в кишечнике, что в конечном итоге приводит к раку кишечника.Почему мы вообще любим жирноеЖирная еда может вызвать привыкание. А все потому, что она нам нравится. Причем в каком-то смысле жир даже опаснее сахара: нет точки, после которого организм дает человеку остановится — при желании человек может есть жирное столько, сколько хочет.А все из-за чувствительности тройничного нерва, который помогает нам ощущать текстуру продукта. Чем жирнее еда, тем приятней от нее ощущения во рту и тем вкуснее она кажется.Особенно опасна смесь жира и сахара. Слишком жирная еда нам не по вкусу, а вот сахар может исправить ситуацию. Жирная и сладкая пища кажется нам привлекательной, но, увы, она вредна вдвойне.