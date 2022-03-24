Названы 5 самых скучных и самых увлекательных профессий

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Каждому из нас хотелось бы идти на работу, как на праздник. Исследователи из Университета Эссекса в Англии выяснили, какие профессии считаются наиболее скучными, а какие самыми увлекательными.Если вы работаете финансистом, то можете получать очень неплохие деньги, но сама профессия будет явно скучной, особенно для не совсем компетентных в вопросах финансах людей со стороны. Таковы результаты исследования с участием более 500 человек, которые прошли через 5 различных экспериментов, связанных с карьерой и хобби. Авторы исследования хотели выяснить, какие профессии считаются самыми скучными, а какие самыми захватывающими.Работа в области финансов признано безоговорочным лидером в списке скучнейших профессий на нашей планете. Именно разного рода финансисты и экономисты расположились на четырех из 5 строчек рейтинга наиболее скучных профессий. Причём их обладатели даже не воспринимались участниками эксперимента компетентными, что очень сильно удивило авторов. Действительно, бухгалтеров можно было бы признать скучными, но это высокопрофессиональные люди, которые выполняют огромный объём высококвалифицированный работы и очень странно, что они кажутся мало компетентными со стороны.Итак, 5 самых скучных профессий это: аналитик в области информации, бухгалтер, работник налоговой или страховой службы, уборщик и банкир. В 5 самых увлекательных профессии вошли артисты, ученые, журналисты, медики и учителя.